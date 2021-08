Schrijf je in voor mogelijk nieuw seizoen van 'B&B Vol Liefde'

Tussen alle sport deze zomer is er nog een ander programma dat opvalt. Art Rooijakkers doet het goed met zijn realityreeks 'B&B Vol Liefde' bij RTL 4. De makers bereiden zelfs al een eventueel nieuw seizoen voor.

Ben jij of ken jij iemand die zijn of haar droom heeft nagejaagd? Iemand die een dappere stap heeft durven maken en een groot avontuur in het buitenland is aangegaan? Iemand die een eigen B&B/ hotel/guesthouse/chateau/agriturismo /camping/chambre d’hotes in Europa runt? En iemand waarbij zijn of haar droom werkelijkheid is geworden, maar dit nu alleen doet en dit veel liever zou doen met een liefdespartner? Meld je dan alvast aan voor een eventueel volgend seizoen van het RTL4-programma: 'B&B Vol Liefde'.

Heb jij een tip van iemand die we zouden mogen benaderen? Of heb jij wellicht vragen die je eerst zou willen stellen voordat je je wil aanmelden? Neem dan contact op met de productie bij Blue Circle.