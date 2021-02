SBS6 presenteert grootste, zwaarste en LANGSTE dansspektakel ooit

Tijdens 'De VriendenLoterij Dansmarathon' dansen honderd koppels op de muziek van bekende dj's en artiesten, live op SBS6. Slechts één koppel wint een enorme geldprijs... en dat is het koppel dat als laatste dansend op de dansvloer staat.

Maar, nog belangrijker: er wordt gedanst voor een goed doel. Als de omstandigheden het toelaten, is het evenement deze herfst te zien bij SBS6. Welk danskoppel is the last one standing?

'De Dansmarathon' is een heuse uitputtingsslag. De loodzware wedstrijd start met honderd koppels. De muziek is opzwepend en de sfeer uitgelaten, maar vijftig uur achter elkaar dansen met slechts een paar korte pauzes – dat is nogal een uitdaging. De vermoeidheid slaat keihard toe, blessures zijn onvermijdelijk… om nog maar te zwijgen over de stemming onderling. Verslappen is geen optie: strenge scheidsrechters houden de koppels scherp in de gaten, om te controleren of ze genoeg in beweging blijven. Wie niet meer kan of wil, of wie te lang niet met volle energie danst, ligt eruit!

'De Dansmarathon' is niet alleen een groot dansspektakel. Het is ook unieke reality, want we volgen de koppels op de voet: niet alleen op de dansvloer, maar ook in de korte periodes backstage! Wie zijn ze? Waarom doen ze mee? Naarmate de tijd verstrijkt zal de strijd steeds heftiger worden en zijn tol gaan eisen. Welke danskoppels blijven op de been? Wie heeft de wilskracht, het uithoudingsvermogen en de moves om vijftig uur non-stop te dansen? 'De Dansmarathon' is spannend van begin tot eind. Het is een ware survival of the fittest - en heel Nederland kan meedansen, eigen inzamelacties op poten zetten of een dansje met een BN’er kopen.

Dansen van geluk, dansen voor geluk!

'De Dansmarathon' is meer! Het is een nationale actie, in samenwerking met de VriendenLoterij. Hiermee wil de loterij het goede werk van de goede doelen die zij steunen onder de aandacht brengen bij een breed publiek. Voor welk goed doel deze actie wordt opgezet zal later bekend gemaakt worden.

SBS6 volgt de richtlijnen van het Ministerie en het RIVM. We passen opnames aan waar nodig op basis van het actuele Protocol Audiovisuele Sector.

'De Dansmarathon' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.