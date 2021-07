RTL, Fremantle en 'RTL Boulevard' reageren na aanslag op Peter R. de Vries: 'Onbeschrijfelijk laffe daad'

'We zijn ontzettend geschokt. Dit is een onbeschrijfelijk laffe daad', klinkt het in een gezamenlijk statement van RTL Nederland, producent Fremantle en de redactie van 'RTL Boulevard' na de aanslag op Peter R. de Vries.