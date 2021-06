RTL en Talpa Network gaan fuseren

RTL Group en Talpa Network maken vandaag bekend dat ze overeenkomsten hebben getekend om hun omroep- en gelieerde mediabedrijven in Nederland samen te voegen om een sterke Nederlandse crossmediale groep te creŽren. Dat laat RTL Group weten.

In de groeiende concurrentie met wereldwijde technologieplatforms stelt de fusie de gecombineerde groep in staat om meer te investeren in lokale content, technologie en data, waardoor het Nederlandse publiek het breedste spectrum van hoogwaardig entertainment en betrouwbare informatieprogramma's kan worden geboden. Zowel de Nederlandse creatieve industrie als de advertentiemarkt zullen profiteren van de ambitieuze langetermijnstrategie van RTL Group en Talpa Network.

De transactie, die is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van RTL Group en Talpa Holding, is onder voorbehoud van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten en zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden afgerond. Het adviestraject met de respectievelijke ondernemingsraden start te zijner tijd.

Volgens de afspraken zal Talpa Network haar TV, radio, print, digitale, e-commerce en andere activa inbrengen in RTL Nederland en in ruil daarvoor een belang van 30 procent krijgen in het vergrote RTL Nederland. RTL Group houdt de resterende 70 procent in de gecombineerde groep en zal RTL Nederland volledig blijven consolideren in de boekhouding. Sven Sauvé zal zijn huidige rol als CEO van RTL Nederland voortzetten en de gecombineerde groep leiden na het sluiten van de transactie. Pim Schmitz, CEO van Talpa Network, zal Talpa Network vertegenwoordigen door toe te treden tot de nieuwe Raad van Commissarissen van RTL Nederland die zal worden voorgezeten door Elmar Heggen, COO en Deputy CEO van RTL Group.

Daarnaast zullen de content units van Talpa Network (Talpa Concepts, Talpa Entertainment Producties) – die geen onderdeel uitmaken van de deal – en RTL Nederland een contentovereenkomst aangaan voor nieuw ontwikkelde formaten voor lineaire tv-zenders en voor de streamingdienst Videoland.

Thomas Rabe, CEO van RTL Group, zegt: 'Na de voorgestelde fusie van Groupe TF1 en Groupe M6 in Frankrijk, is de combinatie van RTL Nederland en Talpa Network de tweede grote stap om onze omroepactiviteiten binnen onze Europese aanwezigheid op te schalen. De nieuwe crossmediale groep zal de omvang, middelen en creativiteit hebben om te concurreren met wereldwijde tech-platforms in Nederland als het gaat om investeringen in premium content, het aanbieden van de meest geavanceerde adresseerbare advertentiemogelijkheden en het uitbreiden van Videoland, de toonaangevende nationale streamingdienst voor Nederlandse kijkers.'

Elmar Heggen, COO en Deputy CEO van RTL Group: 'Deze fusie toont aan dat een combinatie van landelijke commerciële omroepen in een snel veranderende omgeving een sterke en duurzame basis vormt voor toekomstige groei in het belang van onze aandeelhouders. John de Mol heeft een uitstekend ondernemers- en creatief trackrecord. Onze langdurige samenwerking en samenwerking op het gebied van contentontwikkeling wordt een belangrijke succesfactor voor onze lineaire tv-zenders en streamingaanbiedingen.'

John de Mol, eigenaar van Talpa Network, zegt: 'Ik ben Talpa Network begonnen om een ​​sterk Nederlands mediabedrijf op te bouwen dat kan concurreren met de groeiende wereldwijde platforms om lokale content te behouden. Deze volgende stap stelt ons in staat om precies dat te doen - en ik ben blij dat de deal een sterk Nederlands bedrijf creëert dat niet alleen Nederlandse kwaliteitsinhoud garandeert, maar ook in staat is om de Amerikaanse en Chinese tech-spelers aan te pakken. Bovendien kan ik me hierdoor weer volledig focussen op wat ik het leukst vind: het creëren en ontwikkelen van nieuwe innovatieve content.'

Pim Schmitz, CEO van Talpa Network, vult aan: 'We hebben ondanks uitdagende omstandigheden een sterk, lokaal, creatief mediabedrijf kunnen bouwen. Er is geen beter moment om de krachten te bundelen met RTL.'

Sven Sauvé, CEO van RTL Nederland, zegt: 'In de afgelopen 31 jaar hebben we een succesvol bedrijf opgebouwd met een solide financiële basis. De huidige veranderingen in de media-industrie tonen het belang aan van sterke nationale mediaspelers die de kunst van het lokale verhalen vertellen begrijpen en substantieel investeren in digitale innovatie, sociale en culturele relevantie en onafhankelijke journalistiek. Deze opwindende nieuwe fase geeft ons de mogelijkheid om investeringen in inhoud, technologie en data op te voeren om een ​​concurrerend en onderscheidend alternatief te creëren voor wereldwijde technologiespelers. Dit is niet alleen waardevol voor onze kijkers, maar ook voor adverteerders en de creatieve industrie als geheel. We kijken ernaar uit om samen te werken met John de Mol en Talpa om deze nieuwe groep naar een mooie toekomst te leiden.'