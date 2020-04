Resultaten onderzoek Hou Ritme Tegen Corona in 'Tijd voor MAX'

Onderzoek van het Amsterdam UMC in samenwerking met Omroep MAX laat zien dat ouderen weerbaar zijn tegen de coronacrisis en een toename van stress laten zien.

Ook bleken ouderen 30% minder tevreden over hun sociale contacten en loopt de tijd die wordt besteed aan sport en beweging met tenminste 30% terug. Dit zijn de eerste belangrijke resultaten van een groot onderzoek naar welbevinden en leefstijl onder ouderen in tijden van corona onder de noemer Hou Ritme Tegen Corona, die woensdagmiddag in 'Tijd voor MAX' bekend werden gemaakt.

'We zijn in positieve zin verbaasd over de kracht van ouderen in Nederland', zeggen Dr. Leonard Hofstra en Hamza Yousuf, onderzoekers van dit project. Het onderzoek met de naam Hou Ritme Tegen Corona, werd opgezet in samenwerking met VU, Erasmus en Duke University, en kent topwetenschappers zoals Prof. Andrea Maier, Prof. Eric van Gorp en Prof. Erik Scherder. 'Uit de enquête blijkt dat 50% van de ouderen heel weerbaar is. Een mogelijke verklaring kan zijn dat ouderen die in of vlak na de oorlog zijn geboren een tijd hebben meegemaakt van schaarste en beperking en daardoor zijn gehard”, aldus Hofstra.'

Ruimte voor verbetering

Een kanttekening bij de studie is wel dat de gemiddelde leeftijd onder de respondenten 70 jaar was, waarbij de grootste groep van de meer dan 4000 respondenten tussen de 60 en 80 jaar lag. 'Het kan daarom zijn ouderen met de grootste kwetsbaarheid niet goed zijn vertegenwoordigd in de studie', licht Hofstra toe. Toch is er ook in deze groep nog veel ruimte voor verbetering. Uit de studie bleek 30% minder tevreden te zijn over de kwaliteit en frequentie van sociale contacten en dat ouderen 50% van hun gesprekstijd over corona spreken. Dit laatste geeft aan dat er veel onderliggende stress kan zijn. Ook de tijd die wordt besteed aan sport en beweging loopt met tenminste 30% terug door de crisis. 'Juist het hebben van betekenisvolle sociale contacten is essentieel om de crisis goed door te komen', zegt Hofstra. 'Ook hebben we geleerd dat sport en beweging belangrijk zijn voor het verbeteren van onze afweer, het beste wapen in de strijd tegen corona in de afwezigheid van een vaccin of medicatie'.

Omroep MAX en André Rieu

Op basis van de uitkomsten van de studie wordt op dit moment, onder leiding van het team van de wereldberoemde gedragswetenschapper Dan Ariely, hard gewerkt aan het best mogelijke programma om ouderen weerbaar te houden in deze crisistijd. Samen met Omroep MAX en onder anderen ambassadeur André Rieu wordt een programma gemaakt om precies deze zwakke plekken aan te pakken waarop ouderen in Nederland nog een flinke slag kunnen slaan. Zo bleek uit het onderzoek bijvoorbeeld dat een groot deel van de ouderen niet kan beeldbellen. Ook wordt een scala aan programma’s en programmamakers bij Omroep MAX ingezet om ouderen sterker uit de crisis te laten komen dan ze erin gingen.