Publieksjury voor 'K2 zoekt K3' gezocht!

Dit najaar gaat Studio 100 opzoek naar een opvolger van Klaasje in het televisieprogramma 'K2 zoekt K3' dat te zien zal zijn op VTM en SBS6. En voor die zoektocht naar het nieuwe K3-tje hebben de programmamakers hulp nodig van de fans!

We zoeken enthousiaste K3-fans die in de belangrijke publieksjury willen zitten. Ben jij een grote K3-fan én wil je mee beslissen wie de nieuwe K3 wordt? Heb je kinderen, kleinkinderen, vrienden, collega’s of buren die je daarbij willen helpen? Ben jij niet cameraschuw en een vlotte prater?

Schrijf je dan samen met je bubbel van 4 personen in via de volgende link: https://studio100.com/K3publieksjury. Met een grotere bubbel kan enkel als jullie deel uitmaken van hetzelfde gezin. Wie weet beslis jij wie, samen met Hanne en Marthe, de nieuwe K3 vormt!

De opnames vinden plaats in Vilvoorde (BE), als jury moet je met je vaste bubbel alle 5 opnamedagen aanwezig zijn:

- woensdag 9/06

- vrijdag 11/06

- zondag 13/06

- woensdag 16/06

- zaterdag 19/06

'K2 zoekt K3'

In februari van dit jaar maakte Klaasje bekend in het najaar te stoppen met K3 om een andere richting in te gaan. De komende maanden zullen zowel in het teken staan van het afscheid van Klaasje als van de zoektocht naar het nieuwe K3-lid. Dit najaar barst een nieuwe zoektocht los en wordt bij VTM en SBS6 een volgend hoofdstuk geschreven in het succesvolle K3-boek. In een groot showprogramma 'K2 Zoekt K3' wordt op zoek gegaan naar een opvolger voor Klaasje, die straks samen met Hanne en Marthe de nieuwe K3 zal vormen. En die opvolger hoeft voor het eerst niet noodzakelijk een meisje te zijn.