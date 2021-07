Opnieuw recordaantal inzendingen 'NTR Podcastprijs'

Uit een recordaantal van 66 inzendingen zijn de genomineerden voor de NTR Podcastprijs 2021 bekend gemaakt. De aanmoedigingsprijs voor jonge podcastmakers uit Nederland en Vlaanderen wordt 5 september a.s. uitgereikt.

De genomineerde programma’s zijn te beluisteren in het podcastkanaal van de NTR Podcastprijs, in alle grote podcastapps en op Soundcloud.

Dit jaar zijn er vijf genomineerden uit Vlaanderen en vijf uit Nederland. Opvallend is het aantal fictiepodcasts dat werd ingezonden. Van de genomineerde podcasts zijn er vier fictie en zes documentair-verhalend.

Prijzen

Een onafhankelijke vakjury bepaalt welke van de nominaties de eerste en tweede prijs in de wacht slepen. Deze prijzen worden uitgereikt op 5 september.

Online luisteren

Alle genomineerde podcasts én vraaggesprekken met de makers zijn te beluisteren in de grote podcastapps en op de Soundcloudpagina van de NTR Podcastprijs.

Dit zijn de genomineerde inzendingen voor de NTR PODCASTPRIJS 2021:

ACHILLE VAN INGELGEM, RITCS Brussel

'Goud aan zee' (42'27)

In deze driedelige podcast duikt de maker in een oud familieverhaal over zijn grootvader, verteld aan de hand van de verhalen van grootmoeder en ooms en tantes. Na een woelig leven en verschillende tegenslagen zit grootvader financieel aan de grond. Gelukkig is er een uitweg. Zijn goede vriend Pol belooft hem "goud aan zee".

EVELYNE ROORDA, zelfstandig podcastmaker

'Sinistories', aflevering Expeditie Aquamars 1 en 2 (24'11 en 25'47)

In de podcast Sinistories leest de maker elke twee weken een zelfgeschreven verhaal voor. Zoals de titel van de podcast al doet vermoeden zijn dit verhalen met een duister randje, sinistere verhalen. De genres van de verhalen verschillen, maar altijd zijn ze onheilspellend van aard.

MIK GROSHEIDE, Creative Business, Hogeschool van Amsterdam, minor radio

'De Beer en de Leeuw' (17'14)

Waarom kunnen kinderen zo bang worden van kinderseries? De maker bibberde zelf als kleuter bij de Beer en de Leeuw uit de Teletubbies.

FELINE FRANCEUS, RITCS Brussel

'Niet aangeboren hersenaandoening' (NAH) (23'58)

Podcastmaker én verpleegkundige Feline focust in deze podcast op het relaas van Christiane. Haar leven veranderde ingrijpend na een ongelukkige val tijdens een vakantie in Portugal. Haar familie doet er alles aan om Christiane te laten herstellen. Maar wil ze dit nog wel?

MIRTE MOOK en EMMA FAHNER, Creative Business, Hogeschool Saxion, Enschede

'Dertien Mei' (5'15)

De makers blikken samen met Jan Jaap Mook terug op die fatale dag in mei die de geschiedenis in zou gaan als de dag waarop de vuurwerkramp in Enschede plaatsvond.

KOEN THOMASSEN, zelfstandig podcastmaker

'De zaak Astronaut', aflevering 1 (25'00)

Er is een man aangespoeld op een van de Nederlandse Waddeneilanden. Hij weigert te praten en kan niet geïdentificeerd worden. Als ziekenhuispersoneel hem pen en papier geeft, krabbelt hij A4’tjes vol gedetailleerde tekeningen van de planeten uit ons zonnestelsel, allemaal wetenschappelijk accuraat. Hij krijgt de bijnaam Astronaut. Het mysterie rondom zijn identiteit gaat viral en de lokale politie is wanhopig op zoek naar informatie over zijn identiteit. Er komen meer dan vijfhonderd tips binnen op de tiplijn. In deze fictiepodcast krijgt een journalist toestemming om mee te lopen met de politieonderzoekers die de tips nalopen.

RINUS VAN EYGEN, RITCS Brussel

'Mamy Blue' (23'38)

De maker heeft twee moeders als ouders. Via een dagboek dat zijn niet-biologische moeder in 1972 begon, komt hij te weten wie zij was, wat haar gevormd heeft tot de persoon die ze nu is en wat er van het dertienjarig meisje in het boek overblijft. Het werd een tweede kennismaking met zijn niet-biologische moeder.

SAMUEL VERSCHOOR, Fontys School voor Journalistiek Tilburg

'Antifa' (22'47)

In zijn jeugd sloot journalist Samuel Verschoor zich aan bij een radicale actiegroep, de Antifascistische Aktie. Jaren later vraagt hij zich af wat de aantrekkingskracht van deze actiegroep op hem was. Samen met twee oude kameraden blikt hij terug op zijn tijd bij de Antifa. Een exclusief inkijkje in een radicale actiegroep die normaal liever niet met de pers praat.

JOPPE PEETERS, RITCS, Brussel

'Ramu, de walvisvaarder' (18'27)

Ramu leeft op een eiland en viert zijn twaalfde verjaardag, een belangrijke gebeurtenis op het eiland. Om zich te bewijzen krijgt hij een opdracht om naar het vasteland te varen en daar iets te halen. Maar zijn opdracht kan zijn vrienden in groot gevaar brengen. Een fictiepodcast.

ELLA MEEKELS, RITCS, Brussel

'Een in de lucht' (10'29)

Deze fictiepodcast vertelt het verhaal van Anna die dingen ziet en hoort die er niet zijn. Ze praat tegen zichzelf en tegen haar oudere broer Jonas, die enkele jaren eerder overleden is.