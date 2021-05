NTR schrapt iconisch programma 'Andere Tijden'

Het alom bekende programma 'Andere Tijden' gaat op de schop. Dat heeft het AD vernomen en is door de NTR bevestigd. De NPO houdt dezer dagen heel wat titels tegen het licht die weliswaar goed scoren, maar een (te) oud publiek aantrekken.

'Andere Tijden' verdwijnt al zeker als regulier programma. Maar momenteel wordt met de NPO bekeken of de NTR nog een aantal specials per jaar van 'Andere Tijden' kan gaan maken. En er was al eerder in het aantal afleveringen gesnoeid. Sinds vorig jaar werden er nog maar 18 afleveringen per jaar gemaakt in plaats van 35 voorheen.

In het AD laat omroep NTR weten spijt te hebben dat 'Andere Tijden' moet verdwijnen. 'Natuurlijk betreuren wij het enorm dat er geen plaats meer is voor de reguliere afleveringen van een programma dat wij bij de NTR (en veel kijkers met ons) als een instituut beschouwen.'

Ook Hans Goedkoop, die 'Andere Tijden' meer dan 20 jaar presenteerde, is triest door het verdwijnen van het programma. 'Ik vind het buitengewoon triest dat het programma verdwijnt. Het is 20 jaar van mijn leven geweest. Toen de netmanager de helft van onze afleveringen afnam, heb ik al gelijk gezegd: dit is een sterfhuis. Dat werd toen ontkend, maar is nu toch gebleken', zo stelt hij in het AD.

'Andere Tijden' begon in 2000 en won een jaar later de Zilveren Nipkowschijf. Op het hoogtepunt keken 542.000 mensen naar het programma.

NPO is momenteel bezig met de jaarplannen voor haar zenders en er worden nog meer programma's van naderbij bekeken. Zelfs titels als 'Opsporing Verzocht' en 'Radar' worden gewikt en gewogen. Hoewel deze programma's wekelijks een miljoen kijkers en meer behalen, is de NPO van mening dat ze een te oud publiek aanspreken. De kans dat deze programma's uiteindelijk ook verdwijnen is dus groot, al wil de NPO daar momenteel liever niets over kwijt.

Bron: AD.nl/NPO/eigen bericht