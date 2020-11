NPO 2 presenteert ook dit jaar 2Doc IDFA Primeurs

IDFA, het International Documentary Filmfestival Amsterdam, gaat ook dit jaar door en dat betekent dat NPO 2 wederom 2Doc IDFA Primeurs uitzendt.

Primetime, kort nadat deze in première zijn gegaan tijdens IDFA (van 18 november t/m 6 december). De Primeurs worden op vrijdag 20 november voorafgegaan door de '2Doc Nacht van IDFA' op NPO 2, waarbij een liefhebber namens het publiek mag programmeren.

Gijs van Beuzekom, netmanager van NPO 2: 'Documentaires vormen een van de speerpunten van de publieke omroep. Het genre is de afgelopen jaren verrijkt met verschillende nieuwe vormen, zoals documentaireseries, 2Doc Kort en webdocs; met vaak een enorme impact in de samenleving. Zeker ten tijde van de coronacrisis willen we dit genre en alle makers een hart onder de riem steken door op tv en online extra IDFA-activiteiten te organiseren.'

Ondertussen bouwt NPO 2 onverminderd verder aan het grootste documentaire-platform van Nederland. In het archief, toegankelijk via NPO Start/Plus en 2Doc.nl, zijn circa tweeduizend documentaires te vinden en jaarlijks worden er rond de honderd documentaires gemaakt of aangekocht.

De nieuwsbrief 2Doc Weekly is het kloppende hart van de 2Doc-community. Elke zondagochtend krijgen de abonnees een overzicht van de nieuwe documentaires van de publieke omroep, die direct online te bekijken zijn via NPO Start. Aanmelden voor de 2Doc Weekly kan via 2Doc.nl.

'2Doc Nacht van IDFA'

NPO 2 roept documentaire-minnend Nederland op zélf programmeur te worden van de '2Doc Nacht van IDFA'. Via de website 2doc.nl/nacht kunnen liefhebbers een selectie maken van vijf IDFA-documentaires. Het netmanagement van NPO 2 kijkt vervolgens wie de meest aansprekende keuze heeft gemaakt. Die selectie wordt in de nacht van 20 op 21 november integraal uitgezonden op NPO 2, vanaf 23.25 uur.

Dit zijn de 2Docs die tijdens IDFA in première gaan en vanaf maandag 23 november worden uitgezonden op NPO 2:

Maandag 23 november, 20.15 uur, 2Doc IDFA Primeur: 'Dierbaren' ('Sheltered'). BNNVARA

Rauwe en gevoelige observaties van het wel en wee in een dierenasiel. Hoewel niet elk verhaal een happy end krijgt, vindt zowel mens als dier er onvoorwaardelijke liefde en wordt er tot het laatste moment gevochten. Ook voor de buitenbeentjes. Regie: Saskia Gubbels.

Dinsdag 24 november 20.15 uur, 2Doc IDFA Primeur: 'In His Image'. EO

De verhalen van drie Israëlische moeders in rouw om hun zoon, die tijdens militaire dienst omkwam. Met behulp van kort na zijn dood afgenomen sperma willen ze hem laten voortleven in een postuum kleinkind. Regie: Tami Ravid.

Woensdag 25 november 22.25 uur, 2Doc IDFA Primeur: 'Skies Above Hebron'. EO

Dit coming of age-verhaal volgt gedurende vijf jaar het leven van drie Palestijnse jongens uit Hebron. Hoe houden zij zich staande in een omgeving waarin hun vrijheid voortdurend wordt beknot door Israëlische kolonisten en soldaten? Regie: Esther Hertog & Paul King

Donderdag 26 november 22.25 uur, 2Doc IDFA Primeur: 'Bruce'. KRO-NCRV

Na een jarenlang verblijf in internaten en de gevangenis zoekt Bruce (27) zijn weg terug naar de maatschappij. Met hulp van zijn tante en beste vriend leert hij voor het eerst reflecteren op zijn gewoonten, gedrag en gevoelens. Regie: Daniel Krikke.

Vrijdag 27 november 22.25 uur, 2Doc IDFA Primeur: 'Welcome to Chechnya'. VPRO

Russische activisten nemen een onvoorstelbaar risico om in Tsjetsjenië vervolgde LGBTQ+’ers het land uit te smokkelen. In zijn huiveringwekkende docu-thriller is France met zijn camera aanwezig bij de gevaarlijkste momenten op hun vluchtroute. Regie: David France.