NOS haalt logo van satellietwagens: 'Een nederlaag voor de journalistiek'

De satellietwagens waarmee de NOS rijden voortaan anoniem door het land. Alle stickers met het logo van de NOS zijn verwijderd. De NOS zag zich hiertoe genoodzaakt na aanhoudende bedreigingen aan het adres van de medewerkers.

'Deze week hebben we een stap gezet waarvan we dachten dat we hem nooit zouden moeten zetten: we hebben de NOS-logo`s laten verwijderen van de auto`s waarmee we elke dag op pad zijn om verslaggevers een werkplek te bieden en om radio- en televisieverbindingen met Hilversum te leggen. Voortaan zijn deze auto`s, kleine vrachtwagens eigenlijk, niet meer herkenbaar als auto`s van de NOS.'



'Helaas, het is nodig voor de veiligheid van de mensen die elke dag voor de NOS op pad zijn. We hebben er maanden over getwijfeld, we wilden het per se niet, want we willen als publieke journalistieke organisatie juist zichtbaar en aanspreekbaar zijn, maar het kan zo niet verder.', aldus een verontwaardigde hoofdredacteur, Marcel Gelauff.

'Vrijwel dagelijks worden collega`s die onderweg zijn, geconfronteerd met opgestoken middelvingers, er wordt afval naar ze gegooid, ze worden afgesneden op de snelweg en een enkeling remt zelfs hard vlak voor onze auto`s. Als zo`n NOS-auto stil staat om in te werken, wordt dat onmogelijk gemaakt door erop te bonzen. Als we worden uitgescholden en of in meer of mindere mate bedreigd, valt dat al bijna niet meer op. En het gaat niet alleen om wat er feitelijk gebeurt, maar zeker ook om de angst dat je wat overkomt of wordt aangedaan.'

Eerder besliste de NOS al om standaard bewaking mee te sturen als de journalisten verslag deden van publieksmanifestaties. Het weghalen van de logo's voelt bij de NOS dan ook als een nederlaag voor de journalistiek.

'Zo diep zijn we gezonken en het verbijsterende is: het is allemaal in korte tijd snel anders geworden. Deze discussie kwam in het voorjaar op, maar toen nog zeiden de technici dat ze logo`s zeker niet kwijt wilden. Herkenbaarheid en trots op het bedrijf waar ze voor werken, gaven toen nog de doorslag.', aldus Gelauff.



'De journalistiek ligt onder vuur van mensen en groeperingen, die alleen hun eigen wereld willen terugzien, elk ander perspectief onmogelijk proberen te maken en daarmee de persvrijheid aantasten. Dit besluit is een nederlaag voor de NOS, maar vooral voor de journalistiek. Bij Persveilig zijn binnen een jaar meer dan 100 meldingen van agressie tegen journalisten binnengekomen. De journalistiek is een fundament voor onze democratie, moet onbelemmerd kunnen functioneren en daarin gesteund worden. Juist nu en veel meer dan gebeurt.'



