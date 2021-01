Nikkie de Jager in AVROTROS-programma op zoek naar de nieuwe generatie make-up artists

Foto: AVROTROS - © Kris Pouw 2021

Wie wordt de nieuwe make-up artist van Nederland? In het nieuwe AVROTROS-programma 'Make-up Cup' begeleidt Nikkie de Jager tien jonge talenten bij deze creatieve uitdaging.

In zowel technische, als creatieve opdrachten krijgen zij de kans om hun gezicht om te toveren van blanco canvas tot adembenemend kunstwerk. Van beauty looks tot fantasierijke grime-creaties, alles komt voorbij. Wie heeft de vaardigheden en creativiteit om te winnen en neemt de felbegeerde 'Make-up Cup' mee naar huis?

Nikkie de Jager is dé expert op het gebied van make-up en beoordeelt de jonge talenten op techniek en creativiteit. Daarin wordt ze elke week bijgestaan door een ander bekend gastjurylid, zoals Monica Geuze, Roxeanne Hazes, Jessie Maya, Quinty Misiedjan, Jamai Loman, Jeangu Macrooy en Miljuschka Witzenhausen. In de laatste aflevering ontvangt Nikkie in haar studio Davina Michelle voor een spectaculaire finale opdracht. Daarna wordt bepaald wie de finale wint en wie dus de nieuwe make-up artist van Nederland wordt.

Nikkie kijkt enorm uit naar het programma: 'Ik vind het fantastisch dat ik mijn liefde voor make-up mag delen met de nieuwe generatie. Binnen 'Make-up Cup' is het gezicht je canvas en kan en mag alles. Creativiteit die leidt tot een boost van zelfvertrouwen. De deelnemers hebben allemaal hun eigen verhaal en dat zie je terug in hun werk en ideeën. Het is zo waanzinnig om bij al deze jonge talenten de passie te zien. Zo is het bij mij ook ooit begonnen.'

'Make-up Cup' is in opdracht van AVROTROS geproduceerd door IDTV.

'Make-up Cup', vanaf zaterdag 9 januari om 18.30 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.