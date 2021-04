Nieuwe serie 'Zappsport@school Workout: Rico Verhoeven'

Na het succes van de 'Zappsport@Home'-reeks met onder anderen voetballer Nathan Rutjes en zijn zoon Lavezzi en Olympisch judoka Roy Meyer komt 'Zappsport' met een speciale Koningsspelen-editie. Met dit keer een hoofdrol voor wereldkampioen Rico Verhoeven.

In de speciale workout-sessie komen allerlei verschillende oefeningen voorbij. Je kunt zeker de welbekende squats en push-ups verwachten, maar wel allemaal met een speelse twist. Wat dacht je van boksen tegen een onzichtbare tegenstander, zweven als een vliegtuig of 'planken' terwijl je een tekening maakt?

Om te zorgen dat dit jaar alle kinderen, thuis of op school, tijdens de Koningsspelen kunnen sporten, biedt Koningsspelen in samenwerking met 'Zappsport' een work-out aan: Zappsport+Koningsspelen@School work-out met Rico Verhoeven. Rico Verhoeven doet de oefeningen voor, ondersteund door enkele kinderen die de work-out met hem meedoen.

ZappSport op tv

