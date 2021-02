Netflix kondigt releasedatum en eerste beelden van Nederlandse film 'Just Say Yes' aan

Foto: © Netflix 2021

Netflix heeft de grappige teaser trailer vrijgegeven van de nieuwe romcom 'Just Say Yes'. De film heeft in de hoofdrollen Yolanthe Cabau, Jim Bakkum, Noortje Herlaar, Nienke Plas, Tino Martin, Kim-Lian van der Meij, Juvat Westendorp, Josylvio en Pip Pellens.

Lotte (Yolanthe Cabau) is al haar hele leven bezig met de invulling van de ideale bruiloft. Alles, van het draaiboek tot aan een prachtige trouwlocatie, heeft ze tot in de puntjes voorbereid. Zelfs de oude trouwjurk van haar geliefde oma is uit de kast gehaald voor de grote dag. Maar dan blaast haar verloofde Alex (Juvat Westendorp) de bruiloft ineens last minute af. Extra pijnlijk aangezien Lotte en haar ex samenwerken bij hetzelfde bedrijf. Noodgedwongen trekt ze in bij haar egocentrische zus Estelle (Noortje Herlaar), die onverwachts haar verloving met Lotte’s Baas John (Edwin Jonker) aankondigt en haar complete bruiloft plannen kaapt.

Als klap op de vuurpijl moet Lotte ook nog het vrijgezellenfeest van haar zusje organiseren, terwijl ze zelf maar één ding wil: vechten voor Alex en daarmee haar eigen bruiloft redden. Ze wordt hierbij geholpen door haar irritante maar charismatische collega Chris (Jim Bakkum). Hij haalt Lotte uit haar comfortzone en zorgt ervoor dat ze weer helemaal opbloeit. De vrijgezellenavond loopt vreselijk uit de hand en zorgt ervoor dat de nieuwe vriendschap op scherp wordt gezet.

Geregisseerd door: Aram van de Rest en Appie Boudellah

Geschreven door: Appie Boudellah, Mustapha Boudellah, Marie Kiebert en Maarten van den Broek

Geproduceerd door: AM Pictures

Cast: Yolanthe Cabau, Jim Bakkum, Noortje Herlaar, Juvat Westendorp, Kim-Lian van der Meij, Nienke Plas, Pip Pellens, Edwin Jonker, Huub Smit, Lisa Michels, Dave Roelvink, Josylvio, Winston Post, Tino Martin en Nina Warink.

'Just Say Yes' is vanaf 2 april beschikbaar op Netflix.