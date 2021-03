Net5 zendt op 9 maart het Oprah-interview met Meghan en Harry uit

Aankomende dinsdag is het Oprah-interview met Meghan en Harry te zien bij Net5, waarin Oprah Winfrey een openhartig gesprek heeft met Prins Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex.

Winfrey spreekt met Meghan, de hertogin van Sussex, in een uitgebreid interview over verschillende onderwerpen, waaronder haar leven als royal, haar huwelijk, het moederschap, haar werk voor goede doelen en hoe ze omgaat met de intense publieke druk. Later worden de twee vergezeld door Prins Harry die vertelt over hun verhuizing naar de Verenigde Staten en over hun hoop en dromen voor de toekomst van het groeiende gezin.

Oprah-interview met Meghan en Harry wordt geproduceerd door Harpo Productions en wordt internationaal gedistributeerd door ViacomCBS Global Distribution Group. Uitvoerende producenten zijn Terry Wood en Tara Montgomery, co-executive producer is Brian Piotrowicz.

De twee uur durende special wordt op dinsdag 9 maart om 20.30 uur uitgezonden op Net5.