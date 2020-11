'Make Holland Great Again' komt met grote boodschap: 'Heel Holland Kakt'

Niemand verdient het om in de shit te zitten en toch lopen veel mensen in Nederland rond met toiletangst, poepschaamte en obstipatieproblemen.

59% van de vrouwen en 44% van de mannen wil niet op werk, school of een openbare plek naar de wc te gaan. Dit lijkt niet erg, maar op lange termijn heeft dit grote gevolgen; zoals verstopping, het uitzakken van je darmen, psychische klachten, of bijvoorbeeld geen seks meer durven te hebben. Obstipatie kan zelfs in enkele gevallen tot de dood leiden. Omdat we er niet over durven te praten of niet naar de huisarts gaan, wordt het probleem alleen maar groter.

Zoals altijd maakt 'Make Holland Great Again' het onderwerp op een luchtige manier bespreekbaar. Sahil en zijn GREAT-team bouwen een poepbooth waar iedereen over zijn of haar toiletongemakken vertelt en schakelen ze de hulp in van BN'ers zoals rapper Sjaak, Olga Commandeur, Fajah Lourens en Miss Nederland om samen de enige echte 'Heel Holland Kakt' wc-kalender te maken.

In de aflevering zien we aangrijpende verhalen van mensen die uit schaamte te laat aan de bel hebben getrokken. Zoals Chris (26 jaar) die zes jaar lang heeft rondgelopen met Colitis Ulcerosa. 'Een verkapte vorm van Crohn, maar dan tien keer erger', aldus Chris. Hij moest soms wel dertig keer per dag naar de wc, waardoor het zijn leven heeft overgenomen en hij in de bloei van zijn leven in een sociaal isolement en depressie terechtkwam. Hij durfde niet meer naar feestjes, openbare plekken of naar school, uit angst om in zijn broek te poepen. Iets wat hem regelmatig toch gebeurde. Of het verhaal van Edwin (50) die ooit op een verlaten station stond en zo nodig moest, dat hij in de struiken moest poepen. Hij vond dat zo verschrikkelijk dat hij een psychologische angst heeft ontwikkeld dat dit opnieuw gaat gebeuren. En Ibolya (30) die al vanaf haar 13e bang is om te poepen, omdat het zo pijn doet dat het zwart voor haar ogen wordt. Bij haar leidde die angst tot ernstige fysieke problemen en wilde ze soms wel een kogel door haar hoofd, zolang ze die pijn maar niet hoefde te voelen.

Stuk voor stuk willen zij het taboe doorbreken door erover te praten, in de hoop dat andere mensen wel op tijd aan de bel trekken.

'Make Holland Great Again', woensdag 4 november om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.