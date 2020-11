Maarten Spanjer komt met alternatief jaaroverzicht in 'Ondertussen in 2020'

In een zeer persoonlijk jaaroverzicht neemt acteur en schrijver Maarten Spanjer het jaar 2020 onder de loep. Een jaar met bijzondere en ingrijpende gebeurtenissen.

Naast de grote nieuwsonderwerpen waren er ook andere, kleinere, opmerkelijke gebeurtenissen in ons land. Vanuit zijn fascinatie en op geheel eigen wijze maakt Maarten in Ondertussen in 2020 reportages waarin hij op zoek gaat naar het verhaal áchter deze bijzondere, grappige en ontroerende berichten. Van Zeeland tot de kop van Noord-Holland en van Overijssel tot Zuid-Holland. Hij wil een beeld schetsen van het afgelopen jaar en van Nederland. 'Ondertussen in 2020' is op donderdag 31 december te zien om 21.25 uur op NPO 2.

Net als vele Nederlanders heeft Maarten een groot deel van 2020 thuis binnen doorgebracht. Hij heeft in die tijd krantenberichten verzameld die zijn nieuwsgierigheid prikkelde. Zijn aandacht ging daarbij in het bijzonder uit naar het kleine regionale nieuws. Het viel hem op dat er een overexposure was van BN’ers op de tv die te pas en te onpas hun mening gaven over de heersende pandemie en hoe die moest worden aangepakt. Daarom wil hij in dit programma 'de gewone man' centraal stellen. Nu aan het eind van het jaar is hij onderweg om antwoorden te vinden op de vragen die de vreemde en verbazingwekkende berichten oproepen. Het resultaat is 'Ondertussen in 2020', een bijzonder jaaroverzicht.

Maarten: 'Ik ben vooral gefascineerd door het kleine nieuws. Er blijven zoveel vragen over en nu aan het eind van het jaar is het tijd voor antwoorden. Daarom ga ik door heel Nederland op zoek naar de persoonlijke, gekke, verrassende verhalen van verschillende kleurrijke Nederlanders die ons land rijk is.'

'Ondertussen in 2020' is een productie van Blazhoffski.

'Ondertussen in 2020', donderdag 31 december om 21.25 uur op NPO 2.