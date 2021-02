Lijsttrekkers in gesprek met kiezers in 'Stemmen van Nederland'

Foto: © Evangelische Omroep 2021

Door het coronavirus zijn gesprekken tussen politici en kiezers dit jaar nauwelijks mogelijk. Daarom haalt Tijs van den Brink in het nieuwe programma 'Stemmen van Nederland' de straat naar de studio.

Achter drie voordeuren staan drie kiezers, drie lijsttrekkers gaan langs die voordeuren. Onder leiding van Van den Brink gaan ze in gesprek met de mensen over een persoonlijk verhaal dat staat voor één van de grote thema's van deze tijd.

Normaal gesproken gaan lijsttrekkers voorafgaand aan verkiezingen de straat op om campagne te voeren voor hun partij. Ze flyeren en gaan in gesprek met burgers. Door het coronavirus is dit nauwelijks mogelijk. Daarom zendt de EO het programma 'Stemmen van Nederland' uit. In dit programma zijn échte gesprekken te zien tussen kiezers en politici.

In de eerste aflevering bellen Gert-Jan Segers, Esther Ouwehand en Joost Eerdmans aan bij ‘een stem van Nederland’ om te praten over een thema dat deze Nederlander aan het hart gaat. In de andere afleveringen zijn Sigrid Kaag, Farid Azarkan, Jesse Klaver, Lilian Marijnissen, Wopke Hoekstra en Mark Rutte te gast. In 'Stemmen van Nederland' voeren politici en kiezers bewust geen debat, maar gaan persoonlijk in gesprek met elkaar en is luisteren een belangrijk onderdeel. De EO geeft zo deze waardevolle, maar zachte stemmen een plek in aanloop naar de verkiezingen. Juist zo ontstaan de echte, zinvolle gesprekken.

Echt gesprek tussen kiezer en politici

Presentator Tijs van den Brink leidt de gesprekken in goede banen: 'We zijn gewend dat politici in snelle oneliners met elkaar in debat gaan, of aan de tand gevoeld worden door journalisten. In dit programma willen we het gesprek tussen politici en kiezers bevorderen. Omdat de politici niet weten met wie en waarover ze in gesprek gaan kunnen ze zich niet voorbereiden zoals ze gewend zijn. Daarom verwacht ik échte gesprekken waarin een goede luisteraar zich onderscheidt van de vlotte debater.'

'Stemmen van Nederland', vanaf zondag 28 februari om 17.30 uur bij de EO op NPO 1.