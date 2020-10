'Lieve Mama' vanaf 15 oktober te zien bij Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2020

Al eerder maakte Videoland bekend dat Rifka Lodeizen, Shahine El-Hamus en Guy Clemens de hoofdrollen spelen in de Videoland Original 'Lieve Mama'. Ook Barry Atsma, Bianca Krijgsman en Ergun Simsek voegen zich bij de cast van deze psychologische thriller, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Esther Verhoef.

'Lieve Mama' is vanaf 15 oktober exclusief te zien bij Videoland. Op uitnodiging van het Nederlands Film Festival is er op maandag 28 september een eenmalige première van 'Lieve Mama' op het festival in de Pathé Rembrandt Utrecht.

Over 'Lieve Mama'

De 6-delige Videoland Original volgt de levens van Helen en Ralf vanaf de avond waarop zij, ieder op hun eigen manier, betrokken raken bij een overval met dodelijke afloop.

Ralf (Shahine El-Hamus) staat buiten op de uitkijk terwijl zijn vriend een overval pleegt op de villa van een welgesteld gezin. Als Helen (Rifka Lodeizen), moeder van dat gezin, thuiskomt, wordt ze geconfronteerd met de overvaller die haar man (Guy Clemens) overmeesterd heeft. Dan volgt er een schot. Ralf, die buiten tevergeefs wacht op de terugkomst van zijn vriend, heeft geen idee wat er zich in de villa heeft afgespeeld.

Helen en Ralf, twee heel verschillende karakters met twee heel verschillende levens, zijn na deze fatale avond onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is voor beiden het begin van een nachtmerrie waarin ze gedwongen worden hun grenzen op te zoeken. En eroverheen te gaan.

Gouden Strop

Lieve Mama is gebaseerd op de gelijknamige thriller van Esther Verhoef, waar inmiddels meer dan 225.000 exemplaren van zijn verkocht. Het boek verscheen in 2015 en werd in 2016 bekroond met een Gouden Strop.

De Videoland Original 'Lieve Mama' is geregisseerd door Jelle de Jonge en wordt geproduceerd door Fiction Valley. Scenario's zijn geschreven door Ingrid van Berkum en Martin van Steijn.

Cast: Rifka Lodeizen, Shahine El-Hamus, Guy Clemens, Aiko Beemsterboer, Vincent van der Valk, Richelle Plantinga, Walt Klink, Mila van Groeningen, Tarik Moree, Barry Atsma, Bianca Krijgsman, Ergun Simsek e.a.

Producent: Annemieke van Vliet/Fiction Valley

Regie: Jelle de Jonge

Scenario: Ingrid van Berkum en Martin van Steijn, naar het boek van Esther Verhoef

De serie is vanaf 15 oktober exclusief te zien bij Videoland.