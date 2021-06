Laatste aflevering 'Ex On The Beach: Double Dutch' eindigt met een knaller

Het einde is in zicht, de singles en exen maken zich klaar voor de laatste uurtjes in de villa. Zal het Dusty nog lukken om de 100 aan te tikken? Gaan er nog vonken vliegen tussen de lust/liefde koppels? En wie krijgt op de laatste dagen nog een ex in de villa?

Het was allemaal te zien in de laatste aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch Seizoen 7'!

Voor Shani en Dion had de dag niet erger kunnen beginnen, de twee waren alles behalve te genieten nadat zij ontwaken in hun mini tentje op de bananenplantage. Ondertussen worden de rest van de singles en exen heerlijk (nouja, met een kater) wakker in hun bedjes. Terwijl Davey en Stash het hebben over de flirt taferelen van Davey bij Isidora, beginnen Hugo en Lesley hun ochtend met een bang in de Love Mansion.

Zodra Dion en Shani eindelijk weer terug komen in de villa is een warme douche en hun eigen bed alles wat zij willen. Helaas voor Shani wacht er nog een ongezellig nieuwtje over haar liefje, waar Stash haar van op de hoogte brengt. Hoewel Shani helemaal klaar is om Davey te confronteren, loopt dit al gauw met een sisser af. Eind goed al goed tussen de twee love birds, en zo kan Shani met een gerust hart haar middagdutje doen.

Of toch niet? De Tablet of Terror heeft geen genade en laat zijn geluid weer gloeiend hard door de hele villa horen. Dit keer om Gullussen haar EXtra power en date te geven. Gullussen mag als EXtra power kiezen met wie ze op date gaat, helaas mag ze degene met wie ze het liefste op date wilt, Hakan, niet kiezen. Dus kiest Gullussen er voor om Dusty mee te nemen op hun 'slikken of spugen?' wijnproeverij date. Dusty ziet de date wel zitten, die ziet namelijk de potentiële nummer 99 in zijn nabije toekomst.

In de villa gaat de Tablet of Terror wederom af: Danny, Davey en Hugo worden naar het strand gestuurd om de nieuwe ex te verwelkomen. Nikki, de ex van Danny, komt het strand opgelopen om verhaal (en hopelijk ook liefde) te halen bij Danny. Want terwijl Danny lekker aan het feesten was op Tenerife, was Nikki nog steeds onder de indruk dat zij een relatie zouden krijgen. Maar voordat zij haar gesprek met Danny kan hebben wordt ze op date gestuurd met Hugo.

Na een gezellige middag geslachtsdelen kleien komen Hugo en Nikki terug in de villa, waar zij warm wordt welkom geheten door de rest van de groep. Maar de gezelligheid duurt niet lang, want de Tablet of Terror gaat af om Nikki haar EXtra power te geven: Nikki moet binnen 10 minuten beslissen welke vrouwelijke ex de villa moet verlaten. Na een korte introductie van alle vrouwelijk exen, besluit Nikki om Isidora naar huis te sturen.

Na het vertrek van Isidora, is het dan eindelijk tijd voor Danny en Nikki om een gesprek te voeren. Helaas voor Nikki staat Danny er niet hetzelfde in, hij ziet haar enkel als een verkeerde afslag. Maar er is iemand die Nikki wel ziet zitten, namelijk de casanova Dusty, die een strijd tegen de klok heeft om de 100 te halen op 'Ex On The Beach: Double Dutch'. Voordat hij de deal kan sluiten, roept Sem Nikki naar zich toe. Wat bij Dusty weer in het verkeerde keelgat schiet, want Sem, zijn 'niet wifey' moet stoppen met hem continu controleren. Dan gaat de Tablet of Terror weer af, de Love Mansion wordt geopend voor Sem, en dat is ook gunstig voor Dusty, want de eeuwig loyale Sem zal altijd voor Dusty blijven kiezen.

De avond komt tot zijn eind. Danny kruipt lekker tegen Jørney aan, Nikki vindt haar slaapplek tussen Dion en Gloria, Imke gaat op Keanu zitten, waarschijnlijk omdat Dusty het druk heeft met Sem in de Love Mansion, Davey en Shani slapen uiteraard met elkaar en ook Shirley en Robin zoeken elkaar wederom op.

En ja hoor, de Dusty-addict Imke laat zich uit over haar verlangen naar Dusty. Hij is dan ook immers beter in bed dan Keanu. Gelukkig voor Imke is de addiction wederzijds, want het eerste want Dusty doet na zijn nacht met Sem in de Love Mansion, is Imke een goedemorgen kusje komen geven. Hij is nou eenmaal een man die het liefst van twee (of meer) walletjes eet.

De Tablet of Terror gaat weer af, is het lust of is het liefde? Het is tijd voor de alles zeggende dates deze aflevering. Als eerste worden Jørney en Danny op 'speed' date gestuurd. Voor Jørney is het een lastige kwestie, is dit vriendschap of is dit meer? Ga ik voor Odim of ga ik voor Danny? Voor Nikki is het duidelijk, haar hart zit vol met liefdesverdriet over haar ex Danny. Gelukkig kan zij troost vinden bij Dion.

Tijd voor ook de volgende date, de Tablet of Terror gaat weer af in de villa. Davey en Shani worden ook op 'lust of liefde' date gestuurd. En nadat Davey Shani Banani versierd heeft met chocolade saus is het duidelijk, dit kan zeer zeker liefde worden.

Maar niet zo snel, want de Tablet of Terror stuurt Sem, Imke en Shani naar het strand. Het is de ex van Shani, Jeffrey, die het strand komt op gelopen. Maar gelukkig voor Shani (en Davey) is het een goede ex, want Shani is maar al te blij om hem te zien. Shani's villa BFF Sem ziet Jeffrey wel zitten. Dus zodra de Tablet of Terror af gaat om Jeffrey zijn EXtra power te geven, namelijk dat hij mag kiezen tussen Imke en Sem met wie hij op date wilt, ziet Shani haar kans schoon. Zij mag van Jeffrey kiezen wij hij meeneemt, en gelukkig voor Sem kiest Shani voor haar. Naast een nieuwe vlam, maakt ze nu ook nog eens kennis met een nieuwe keuken. Want paella eten op het strand is een nieuwe wereld voor de Brabantse Sem.

Ook in de villa gaat de Tablet of Terror af, dit keer is het de beurt aan Shirley en Robin om uit te vinden of het lust of liefde is tussen hun. De liefde tussen hen is misschien wel aanwezig, maar de liefde tussen Robin en het paard waar hij op moet rijden aanzienlijk minder. Gelukkig voor hem wordt de date afgesloten met een lekkere fles bubbels op een romantische locatie.

Dan is het toch echt tijd voor het allerlaatste feestje in de villa. En ook de Tablet of Terror moet dit nog even laten weten, binnen 24 uur zijn ze dan eindelijk verlost uit de hel van exen. Maar eerst nog een avondje vol lust, liefde, drama, seks en vooral heel veel alcohol. En je raadt het al, het is weer tijd voor een ronde tongworstelen. Davey en Shani plus Robin en Shirley trappen deze ronde af. Dusty en Imke volgen al snel, zodra Sem dit ziet, pakt zij haar kans en pakt Jeffrey vol op zijn bek.

Omdat Jeffrey net met Sem heeft gezoend, vindt Shani het belangrijk om hem even in te lichten over Dusty. Die zal het namelijk niet snel toegeven, maar hij is wel zeker (lichtelijk) jaloers om zijn ex Sem. Dus spreekt Jeffrey Dusty aan, maar Dusty vindt het nodig om Shani er bij te roepen. Dit loopt uit tot een vurige discussie tussen Shani en Dusty. Het woord leugenaar wordt heen en weer geroepen. Als het nog niet erg genoeg was, wordt ook de naam Odim erbij betrokken. Want zou Shani nou seks hebben gehad met Odim en dit aan niemand verteld hebben? Zodra Jørney door krijgt wat er aan de hand is aarzelt zij geen seconde en bespringt Shani. En hoewel Jørney er nu zeker van is dat er iets is voorgevallen tussen de twee, houdt Shani voet bij stuk dat zij niets meer dan gefriemeld heeft met Odim.

Het einde van de laatste avond is aangebroken. Imke vindt eindelijk haar vertrouwde (en gewenste) plek bij haar Dusty weer terug. En Lesley eindigt het avontuur waar ze begonnen is, namelijk samen met Keanu. De laatste ochtend is kort maar kracht. Het slotwoord van de Tablet of Terror luidt door de villa: pak je spullen en ga naar het strand!

Dat was het dan weer, het einde van dit spraakmakende avontuur! Sommige hebben enorm genoten, andere wat minder. Maar dat heeft de pret die de singles en exen (en wij als kijker) hebben gehad zeker niet mogen drukken!

Word jij een van de 8 starters, of ben jij een perfecte ex? Durf jij het aan om in een villa met je exen samen te wonen? Word jouw ex de volgende die aanspoelt op het strand? Geef je dan nu op voor Ex on the Beach: Double Dutch Seizoen 8!

Nikki (23)

'In een relatie draait mijn wereld om diegene. Dan ben ik het liefst daar altijd mee natuurlijk.'

De 23-jarige Nikki is een betrouwbare, eerlijke, loyale meid, die alles zou doen voor de mensen die zij lief heeft. Als ex van Danny komt zij naar het strand omdat ze duidelijkheid wil over waar zij staat bij hem. De voornaamste reden dat zij dit jaar meedoet, is dan ook voor hem. Nikki is geen fanatieke flirter en houdt ook niet zo van ruzies. Zij zal nooit op een man afstappen tijdens het uitgaan en heeft nog nooit een altercatie gehad tijdens een avondje uit. Zal het Nikki lukken om Danny voor zich te winnen? Of zal zij op zoek moeten gaan naar een nieuwe brede motorman met tatoeages?

Jeffrey (27)

'Ik hou van een popje, die er gewoon leuk uitziet en zo weinig mogelijk aan zichzelf laat doen.'

De laatste ex die dit jaar het strand op komt gelopen is Jeffrey. De 27-jarige ex van Shani geniet van zijn vrijgezelle leven, hij wil zich nog niet binden aan één persoon. Als hij zich dan toch zou moeten binden, zou dit zijn met een popje, mooi gezicht, sociaal, lief en het liefst ook puur natuur. Hij komt naar Tenerife voor de lust, om lekker te genieten van de vrouwen die daar zijn. Jeffrey is een natuurlijke versierder, het is niet voor niets dat zijn vrienden hem ‘Temptation Acker’ noemen. Zal het Jeffrey lukken om de vrouwen voor zich te winnen met zijn luisterende oor? Of gaat Jeffrey na zijn korte verblijf in de villa toch met lege handen naar huis?