Kersvers grootvader Patrick is de 4de afvaller van Big Brother

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

In de 'Big Brother' liveshow van donderdag 11 februari heeft Patrick als vierde afvaller het 'Big Brother'-huis moeten verlaten. Hiermee komt zijn avontuur tot een eind. Zijn medegenomineerde Thomas mag van de kijker in het huis blijven.

De Antwerpse Patrick werd tijdens het dozenspel niet gekozen als nieuwe medebewoner, maar kort daarna mocht hij tóch het huis betreden in het 'Gemaskerd Bal'-spel. Tijdens zijn eerste nominatieronde werd hij meteen genomineerd. Het liep gelijk tussen hem en Julie en huismeester Liese koos in het nadeel van Patrick. Els moest toen het 'Big Brother'-huis verlaten. Helaas kon Patrick een tweede nominatie niet voorkomen en heeft de kijker hem vanavond naar huis gestemd, waar hij ongetwijfeld snel zijn kersverse kleinzoon gaat ontmoeten.



