Kerstuitzending van 'Missie Max'

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

MAX organiseert voor de twaalfde keer met de thuisfrontorganisaties van Defensie en de Nationale Politie het evenement 'Missie MAX', waar het uitgezonden personeel en hun relaties in het zonnetje worden gezet.

Tevens gaat Jan Slagter samen met luitenant-admiraal Rob Bauer, Commandant der Strijdkrachten, op missiebezoek; dit jaar naar het Midden-Oosten. De registratie van het evenement 'Missie MAX' en missiebezoeken van Jan Slagter en de Commandant der Strijdkrachten zijn te zien op dinsdag 24 december om 17.05 uur. Op donderdag 2 januari zijn ook missiebezoeken van Jan Slagter en de Commandant der Strijdkrachten te zien, om 17.10 uur op NPO 1.

Missiebezoeken

Na de eerdere reizen naar onder meer Afghanistan, Jordanië, Litouwen, Israël, Libanon en Mali gaat Jan Slagter ook dit jaar weer op missiebezoek. Samen met de Commandant der Strijdkrachten bezoekt hij verschillende missiegebieden in het Midden-Oosten om persoonlijke videoboodschappen naar uitgezonden militairen te brengen.

'Missie MAX'

'Missie MAX' is opgezet om het thuisfront van uitgezonden militairen en politiefunctionarissen een bijzondere dag te bezorgen. Familie, geliefden en vrienden kunnen een persoonlijke boodschap inspreken. Ook wordt er een live-verbinding tot stand gebracht met verschillende missiegebieden in de wereld waar Defensie momenteel actief is.

Naast het inspreken van de boodschappen en de live-verbindingen met missiegebieden is er ruimte voor een gevarieerd muzikaal programma, met optredens van onder meer Kenny B en Wolter Kroes met de 'Missie MAX Stars'; het koor van kinderen van uitgezonden militairen.

'Missie MAX Kerstgroeten'

Vanaf dinsdag 24 december tot en met maandag 30 december is dagelijks op NPO 1 'Missie MAX Kerstgroeten' te zien. Dit zijn speciaal samengestelde uitzendingen vol groeten van het thuisfront, bekende Nederlanders en andere prominenten.

De tijden variëren van 01.40 uur tot 02.20 uur.

'Missie MAX – aflevering 1 - Kerstuitzending', dinsdag 24 december om 17.05 uur op NPO 1.

'Missie MAX – aflevering 2 - Nieuwjaarsuitzending', donderdag 2 januari om 17.10 uur op NPO 1.