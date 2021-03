'Jinek' ziet Baudet weglopen: RTL verontschuldigt zich

Het was een pijnlijk moment donderdag bij 'Jinek & RTL Nieuws: de Strijd om de Kiezer'. Cabaretier Martijn Koning veegde de vloer aan met Thierry Baudet (FvD) en die laatste stapte verbolgen op. RTL probeert vrijdag de brokken te lijmen met een statement.

'Elke uitzending van 'Jinek & RTL Nieuws: de Strijd om de Kiezer' wordt afgesloten met cabaret. Cabaretiers geven daarin hun eigenzinnige kijk op de campagne, de lijsttrekkers en de verkiezingen. Zij hebben een vrije opdracht, maar de redactie is vooraf op de hoogte van de strekking van de bijdrage.

Ondanks herhaalde verzoeken van de redactie heeft Koning de inhoud van zijn bijdrage niet gedeeld. De redactie had hierop de keuze moeten maken om Martijn Koning niet op te laten treden. Het spijt ons dat dit zo is gelopen en dat de kijker en de tafelgasten hiermee werden geconfronteerd.

Voor zowel RTL, de redacties en Eva Jinek zelf is het vrije woord een groot goed, desondanks is ons inziens hier een grens overschreden en distantiëren wij ons volledig van de inhoud van de bijdrage van Koning. In de afsluiting kon hier onvoldoende op worden gereageerd. Eva Jinek heeft na de uitzending onmiddellijk contact opgenomen met Thierry Baudet om excuses te maken. Het was een goed gesprek.'