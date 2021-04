Jeroen Pauw presenteert nieuw BNNVARA-programma 'Scheefgroei in de polder'

Wat is het nut van economische groei als normale mensen er niet van profiteren? Nederland is een gaaf land, waar werken loont. Goed je best doen, hard werken en dan wacht je een mooie toekomst. Of ligt dat toch anders?

In het nieuwe BNNVARA-programma 'Scheefgroei in de Polder' onderzoekt Jeroen Pauw hoe het kan dat het gros van de gewone mensen in hun dagelijks leven slechts weinig terugziet van de economische groei. Voor miljoenen hardwerkende Nederlanders zijn een koophuis, een vast contract, een goed pensioen of ten minste een meegroeiend salaris niet vanzelfsprekend.

Waarom accepteren we dat? Samen met historicus Sander Heijne en bedrijfskundige Jeroen Smit onderzoekt Pauw hoe we kunnen bouwen aan een samenleving waarin niet slechts enkelingen profiteren van groeiende welvaart, maar waar iedereen goed mee kan doen. Waarin werken loont en onze welvaart niet ten koste gaat van die van onze kinderen.

In de eerste aflevering gaat Pauw in gesprek met gewone, hardwerkende Nederlanders wiens lonen de afgelopen veertig jaar niet voldoende zijn meegegroeid met de economie, voor wie huizen onbetaalbaar zijn, voor wie sparen niet aan de orde is, en die genoegen moeten nemen met steeds flexibelere contracten en steeds minder sociale zekerheid. In de tweede aflevering kijken we vooruit en spreekt Jeroen met prominenten die ideeën hebben hoe we het tij kunnen keren. Wat is er nodig om nu vol in te zetten op een rechtvaardige, gelijkwaardige en duurzame toekomst? En wat moeten we laten? Te gast zijn onder andere Kim Putters (directeur Sociaal Cultureel Planbureau), Laura van Geest (voorzitter Autoriteit Financiële Markten en commissielid Groeifonds), Olaf Sleijpen (directeur De Nederlandsche Bank), Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal-Economische Raad), Tuur Elzinga (voorzitter FNV), Raymond Puts (directeur werkgeversvereniging AWVN), Piet Fortuin (voorzitter CNV Vakcentrale) en Hans de Jong (president Philips Nederland).

Sander Heijne (1982) is onderzoeksjournalist en historicus. Samen met Hendrik Noten schreef hij het boek 'Fantoomgroei – waarom we steeds harder werken voor steeds minder'. Hij werkte eerder als economieverslaggever bij de Volkskrant, en als correspondent Marktwerking bij de Correspondent, waar hij in 2018 het boek 'Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u' uitbracht.

Jeroen Smit (1963) is onderzoeksjournalist en auteur van diverse bestsellers waaronder 'Het drama Ahold', 'De prooi' en 'Het grote gevecht'. Met cabaretier Hans Sibbel maakte hij in 2017 het theatercollege 'Bruto Nationaal Geluk'.

'Scheefgroei in de polder' is een coproductie van BNNVARA en TVBV.

'Scheefgroei in de Polder 'is op 11 en 18 april om 21.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.