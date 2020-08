Jamai maakt het onmogelijke mogelijk in nieuw programma 'Over Winnaars'

Foto: RTL 4 - © Hélène Wiesenhaan 2020

In het nieuwe RTL 4-programma 'Over Winnaars' gaan mensen met een fysieke beperking of ingrijpende ziekte het onmogelijke, mogelijk maken.

Samen met presentator Jamai Loman gaan de deelnemers de uitdaging aan om plannen, passies of ambities die ze door hun beperking hebben weggestopt of niet meer mogelijk leken, tóch waarmaken. De eerste uitzending van 'Over Winnaars' is op zondag 18 oktober om 21.30 uur bij RTL 4 te zien.

In de eerste aflevering gaat presentator Jamai Loman langs bij de 36-jarige Sarah uit Emmen. Genietend van een bruisend bestaan als student neemt het leven voor Sarah op haar 22ste een brute afslag. Haperende benen en vage klachten leiden tot de diagnose MS. De eerste jaren nog in milde vorm, maar de laatste jaren is ze veroordeeld tot leven in een rolstoel. En dat is zeker voor de extraverte Sarah een crime. Ze wil shinen en als stoere vrouw op een podium het publiek versteld doen staan. Kansloos? Jamai daagt haar uit om met hem af te reizen naar Las Vegas waar zij mag optreden in een show van Hans Klok.

In de tweede aflevering is Jamai de buddy van Marleen Nieuwkamer (42) uit Etten-Leur. Als gevolg van een zeer zeldzame aandoening in de laatste weken van haar zwangerschap, balanceerde Marleen vijf jaar geleden twee maanden op de rand van leven en dood. Wat in die maanden is gebeurd tart iedere verbeelding. Met twee beenprotheses tot boven de knie veranderde haar leven compleet. En een altijd gedroomde reis naar wereldwonder Petra in Jordanië leek nooit meer te kunnen. Met Jamai gaat Marleen het avontuur aan om zich lichamelijk en mentaal klaar te stomen om deze bijzondere reis alsnog te kunnen maken.

'Over Winnaars' geeft een bijzondere kijk in het leven van zeven mensen die met passie, doorzettingsvermogen en positiviteit hun doelen willen bereiken met behulp van hun buddy Jamai.

De uitzendvolgorde:

- Zo 25 oktober: Marleen Nieuwkamer (42) raakte beide benen kwijt en haar droom is lopend de eeuwenoude stad Petra in Jordanië bezoeken.

- Zo 1 november: Thomas Maas (36) heeft een dwarslaesie en zijn droom is weer een extreme sport beoefenen.

- Zo 8 november: Yvonne Buijssen (28) heeft ernstig hersenletsel en haar droom is de Borobudur in Indonesië beklimmen.

- Zo 15 november: Tirzah Lopez (30) heeft een dwarslaesie en haar droom is om een waanzinnig optreden in haar rolstoel te geven op een groot dansevenement.

- Zo 22 november: Ricardo Fecken (27) mist een onderbeen en zijn droom is een obstaclerun rennen.

- Zo 29 november: Peter Mensink (57) en Lotte Driessen (30) worden langzaam blind en doof en Peters droom is nog een keer autorijden. Lotte’s droom is dat Peter nog een keer kan autorijden.

'Over Winnaars' is een van oorsprong Vlaams format van Lecter Media. 'Over Winnaars' is geproduceerd door Fabiola.

'Over Winnaars', vanaf zondag 18 oktober om 21.30 uur bij RTL 4.