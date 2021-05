Jørney en Sander vechten het uit in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Dat de singles ook dit seizoen zeker niet bang zijn voor een pittige confrontatie bleek maar weer in de aflevering van gisteravond. Terwijl de oplopende spanning tussen Jørney en Sander 's avonds eindigt in een gigantische ontploffing, waarbij zelfs de tafel niet blijft staan, wordt het Odim zeer heet onder de voeten wanneer hij moet kiezen tussen Jørney en Shani.

Ondertussen trekt Danny zich weinig aan van alle drama, want voor hem is het feest. De grote alfaman van de villa slaapt namelijk voor het eerst niet alleen...

De waarheid van het kwartet zorgt in de nieuwste aflevering van MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch' voor wisselende reacties. Terwijl Sem walgt van de acties van Dusty, blijft Shani wonderbaarlijk rustig tegenover Keanu. Lesley is helaas wat minder lucky, want zij krijgt de volledige toorn van Shani over zich heen.

Kort daarna keren de twee ex-geliefden Jørney en Davey terug in de villa. Hoewel ze allebei klaar zijn voor een nieuw avontuur, lijkt Odim zijn aanwinst al aan de kant te hebben geschoven voor Shani. Aangezien niemand verantwoording durft af te leggen aan Jørney, besluit de gevreesde Tablet of Terror om de stilte te doorbreken. Davey mag samen met Danny een van de geheimen in de villa bekijken. Hoewel zij de zoen tussen Odim en Shani te zien krijgen, besluiten ze alsnog om hierover tegen Jørney te liegen.

Inmiddels is het geduld van Jørney die avond toch echt op en zorgt een ongewenste opmerking van Sander voor een ware ontploffing in de villa. Dit loopt zo uit de hand dat de singles zelfs de gevreesde kickboksskills van Jørney te zien krijgen.

De volgende ochtend worden Danny, Davey en Dusty naar het strand gestuurd om de nieuwe ex te verwelkomen. Stash, de ex van Davey, komt het strand opgelopen en kiest ervoor om op een actieve date met Danny te gaan. Spannend!

Terwijl de mannen op het strand zitten, gaat in de villa de Tablet of Terror nog een keer af, en het plan van Jørney en Sander om uit elkaars buurt te blijven valt volledig in duigen, want ze worden samen op kickboksdate gestuurd. Als dat maar goed gaat...

De turbulente dag komt ten einde met een goed feestje inclusief de gebruikelijke wijzigingen in de slaapindeling: Odim claimt zijn plek terug naast Jørney; Shani is Odim alweer vergeten en wordt warm gehouden door Davey; Danny deelt voor het eerst zijn bed met de nieuwe ex Stash; Sem verwelkomt toch Dusty weer met open armen (en mond), en Imke is haar oude gewoontes nog niet verleerd en kruipt weer op Keanu. De enige die alweer niet raak schiet, is Sander, want Lesley is toch niet zo makkelijk als dat hij in eerste instantie dacht.

Weet Shani de lust in liefde om te zetten bij Davey? Zal Danny eindelijk zes gooien bij Stash? Of pakt Dusty haar in en wordt zij zijn nummer 99?

Stash (21)

'Ik denk dat jullie van mij veel gezelligheid en eerlijkheid kunnen verwachten.'

De 21-jarige Stash is niet alleen een party animal, maar ook een beest in bed. De ex van Davey wordt niet snel verliefd en is graag friends with benefits met al haar scharrels. Toch komt ze naar het strand om te kijken of er nog iets is tussen haar en Davey. Deze Nederlandse dame is recht voor haar raap en zal altijd haar ongezouten mening geven; gewenst of ongewenst. Zal Stash het feestje van haar leven hebben bij 'Ex On The Beach: Double Dutch' of zorgen haar gevoelens voor Davey toch nog voor problemen?

