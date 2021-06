'Hollandse Zaken' terug bij MAX in nieuwe vorm

Het journalistieke programma 'Hollandse Zaken' van MAX is terug en krijgt deze zomer een nieuw jasje. Na 130 afleveringen live in de studio gaat het programma de deur uit.

Grote maatschappelijke kwesties krijgen van af nu een gezicht door reportages door het hele land over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld families die tevergeefs aandacht vragen voor een dierbare die ernstig verward en gevaarlijk is. En: Wat is de prijs van een mensenleven nu er onbetaalbare medicijnen voor zeldzame ziektes op de markt komen?

De eerste aflevering is een terugblik op drie grote thema's die in 10 jaar 'Hollandse Zaken' aan de orde kwamen. De financiële ellende waarin veel Nederlanders terechtkwamen na de crisis van 2008. De liefdesperikelen van jong en oud: van de zoektocht naar de ware en scheiden op leeftijd naar verliefd worden in de rouw. En de immense gevolgen van een moord of verkeersmisdrijf op de nabestaanden.

Cees Grimbergen spreekt mensen die in uitzendingen te gast waren. Zo gaat hij terug naar een van de vrienden van Nick van Leeuwen, de man die in 2011 zelfmoord pleegde op de stoep van de Rabobank in Leiden. Hij had een betalingsachterstand van 8000 euro op zijn hypotheek van 6 ton, die hij ondanks zijn bescheiden uitkering had gekregen. Zijn huis zou die dag geveild worden. Hebben banken geleerd van hun rigide opstelling in die jaren?

Ook Wicky van der Meys wier vader in 2002 tijdens het uitlaten van de hond werd doodgestoken komt aan het woord. Ze was in augustus 2018 te gast met andere nabestaanden van onopgeloste misdrijven. De uitzending was voor haar reden zich in te gaan zetten voor het lot van deze nabestaanden. En Cees Grimbergen gaat langs bij Jolanda Menzo, twee keer te gast over haar zoektocht naar de ware. Heeft ze die inmiddels gevonden?

'Hollandse Zaken' was, na de opheffing van NCRV's 'Rondom 10', hét gespreksprogramma met gewone burgers op de Nederlandse tv. Al tien jaar bespreekt 'Hollandse Zaken' in de zomermaanden grote thema's en kwesties. De reportagevorm van deze zomer houdt dezelfde aanpak, want ook nu staat de gewone burger centraal.

Presentator Cees Grimbergen zal als redacteur en voice-over aan het programma verbonden blijven.

'Hollandse Zaken', vanaf zaterdag 10 juli (6 afleveringen) rond 20.35 uur op NPO 2.