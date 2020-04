Heel Nederland #SamenSterk bij RTL

Foto: RTL 4 - © RTL 2018

Een virtuele knuffel voor oma, een sympathieke actie van lokale ondernemers of een online ode aan de liefde? Vanaf aankomende week biedt RTL via 'All You Need Is Love' op de verschillende RTL-zenders een podium aan hartverwarmende boodschappen van heel Nederland.

Onder de noemer #SamenSterk wordt in de programmering ruimte gemaakt voor hartenkreten van de kijkers.

Saamhorigheid en verbinding

Peter van der Vorst, Directeur Content bij RTL, over deze actie: 'Onze actualiteitenprogramma’s, zoals 'RTL Nieuws', 'RTL Boulevard' en 'Jinek', werken elke dag intensief samen om verslag te doen van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Informatie in deze tijd is van groot belang, maar we zien ook dat er behoefte is aan positiviteit. We zien zoveel mooie, sympathieke en creatieve initiatieven in het land ontstaan en die verdienen wat ons betreft een podium. Saamhorigheid en verbinding zijn belangrijk voor RTL en dus we maken graag plek bij onze zenders voor persoonlijke videoboodschappen van onze kijkers.'

RTL heeft voor deze actie de handen ineengeslagen met het RTL 4 programma 'All You Need Is Love'. Inzendingen zijn overigens niet beperkt tot liefdesverklaringen. Ook ludieke acties van lokale ondernemers en creatieve uitspattingen zijn welkom. De leukste, mooiste en meest ontroerende inzendingen worden vanaf dinsdag 14 april in compilaties uitgezonden bij RTL 4, 5, 7 en 8 en online via de RTL-socials. Insturen van een videoboodschap kan via allyouneedislove.nl.

'Zoveel mensen, zoveel liefdeswensen, zeker nu. Iedereen in Nederland geeft op eigen wijze invulling aan de nieuwe werkelijkheid en daarbij staat als een paal boven water dat we samen sterker zijn dan alleen. Fantastisch dat we dat niet alleen in de uitzendingen van 'All You Need Is Love' laten zien, maar ook RTL-breed', aldus presentator Robert ten Brink.

Vier extra uitzendingen

Het langstlopende liefdesprogramma van Nederland was de afgelopen weken in aangepaste vorm te zien. Het elkaar in de armen vallen werd vervangen voor herenigingen via Love Streams en publiek was welkom via Skype. Ondanks de fysieke afstand werd de nieuwe opzet van 'All You Need Is Love' door de kijkers omarmd. Daarom is het seizoen verlengd en zijn vanaf aankomende zaterdag 11 april vier extra uitzendingen te zien om 21.30 uur bij RTL 4.