'Hallo, Ik Heb Kanker': Hoe is het nu met de tieners?

Foto: Evangelische Omroep - © Ruben Timman 2020

In 2017 maakte Nederland kennis met Catherine, Daimon, Julian en Rachel in het EO-programma 'Hallo, ik heb Kanker'. Drie jaar later nemen de vier tieners opnieuw de camera in handen om hun leven te filmen.

Hoe is het nu met hen? Is de kanker nog steeds aanwezig of zijn ze inmiddels beter? En hoe gaan ze hiermee om?

In de twee nieuwe afleveringen wordt het duidelijk dat je kanker niet hebt voor even, maar voor het leven. Bij Daimon (12) is voor de derde keer leukemie geconstateerd en Julian (16) leeft met het idee dat het einde nadert. Ondanks dat de ziekte bij Catherine (16) en Rachel (18) op dit moment weg is, leven zij nog elke dag met de gevolgen ervan en de angst dat het terugkomt. 'Kanker zet hun leven op z'n kop, maar ze blijven moedig en positief. Dat vind ik zo knap en inspirerend', vertelt EO-presentator Anne-Mar Zwart die de tieners regelmatig opzoekt in het programma en vragen stelt die anderen niet snel stellen. 'Met het programma hoop ik kanker bespreekbaar te maken. Juist voor kinderen.'

Een hoopvolle toekomst

In ons land krijgen jaarlijks 650 kinderen tussen de nul en achttien jaar een vorm van kanker. Catherine, Daimon, Julian en Rachel weten als geen ander hoe het is om met deze ziekte te leven. In het eerste seizoen van ‘Hallo, ik heb kanker’ legde het viertal hun mooie en moeilijke momenten vast. Dit seizoen nemen ze ons opnieuw mee en vertellen ze hoe het nu met hen gaat. Het is een eerlijk en ontwapenend programma waarbij de tieners laten zien hoe het is om kanker te hebben. Ze vertellen hoe belangrijk het is om met de gewone 'tienerissues' bezig te zijn en om erbij te horen. Ondanks alles blijven de jongeren positief en hoopvol. Dat voert de boventoon in het programma.

Prijzen en nominaties

In 2017 werd het programma genomineerd voor de Gouden Stuiver (het beste jeugdprogramma van de Televizier-Ring). Ook werd het programma dat jaar op het Cinekid Festival verkozen tot Beste Nederlandse Televisieproductie in de categorie 6-12 jaar. De eerste serie wordt sinds afgelopen zondag 12 januari elke week herhaald op NPO Zapp om 17.55 uur. De twee nieuwe afleveringen worden uitgezonden vanaf zondag 16 februari.

'Hallo, ik heb Kanker', 16 en 23 februari om 17.55 uur op NPO Zapp.