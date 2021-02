Gordon presenteert zenuwslopend spelprogramma 'The Cube' bij SBS6

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2021

In de van oorsprong Engelse tv-hit 'The Cube' moeten kandidatenduo's opdrachten uitvoeren in een grote high tech transparante kubus. De spellen lijken simpel, maar blijken in de praktijk een stuk moeilijker dan gedacht.

Binnenin 'The Cube' draait het allemaal om een combinatie van lef, behendigheid, stalen zenuwen en een beetje geluk. En dat maakt dat je op het puntje van je stoel zit bij deze spannende, nieuwe spelshow. Onder leiding van Gordon moeten de duo’s zeven spellen tot een goed einde brengen om kans te maken op een bedrag van 100.000 euro.

Om 'The Cube' te verslaan zijn behendigheid, vastberadenheid en stalen zenuwen van groot belang. De kandidatenkoppels lijken ogenschijnlijk gemakkelijke spellen te spelen, maar eenmaal in 'The Cube' zijn de opdrachten onder druk toch net iets moeilijker. De spellen variëren van geblinddoekte opdrachten en ingewikkelde balansspellen tot opdrachten die binnen een tijdslimiet moeten worden volbracht. Zoals een spel waarbij de deelnemers een balletje op een plateau moeten hooghouden, geblinddoekt over obstakels moeten stappen, een toren moeten bouwen terwijl zij op een draaischijf staan of een zenuwslopende opdracht moeten vervullen waarbij zij in zeer korte tijd blokken van de ene kant naar de andere kant van 'The Cube' moeten brengen. Hoe verder de kandidaten in het spel komen, hoe lastiger de opdrachten en hoe groter de inzet. Voorafgaand aan elke opdracht wordt een video getoond waarin te zien is hoe het spel werkt. Daarna is de beurt aan de kandidaten. Simpel toch..?

Ieder duo begint met negen levens. In totaal moeten zeven spellen succesvol afgerond worden om op de geldladder te stijgen naar het hoogste punt en het maximumbedrag van maar liefst 100.000 euro te kunnen innen. Het spel houdt op wanneer alle levens zijn verbruikt, of als is besloten niet verder te spelen en het reeds gewonnen geldbedrag te cashen. Durven de kandidaten het aan om voor het maximale te gaan met het risico om alles kwijt te raken óf verslaan ze T'he Cube'?

'The Cube' wordt geproduceerd door IDTV.

'The Cube', vanaf vrijdag 23 april om 20.00 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.