Gloednieuw seizoen van 'Alles Uit De Kast' komt naar discovery+

Stylist en presentator Fred van Leer zorgt er in een gloednieuw seizoen van 'Alles Uit De Kast' voor dat elke vrouw de beste versie van zichzelf wordt. Vrouwen benoemen vaak datgene wat ze niet mooi vinden aan zichzelf, maar Fred laat hen anders naar zichzelf kijken en hen focussen op wat ze wél mooi vinden.

In 'Alles Uit De Kast' geeft hij ze een fantastische make-over en laat hij ze weer stralen. Inclusief de nodige emoties en een vleugje 'Fred'.

'Dit programma blijft bijzonder om te maken, want aan mij de eer om het zelfvertrouwen van deze dames weer terug te geven. Geloof me: het mooiste en meest dankbare werk dat er is!', aldus Fred van Leer.

In de eerste aflevering zien we de stoere en spontane Madeline (33) uit Zwolle, die werkt als chauffeur op de ambulance en in haar vrije tijd vrijwilliger is bij de brandweer. Ze vindt zichzelf een ‘boerenjongenstrien’ en verstopt zich in haar uniform. Als Madeline niet haar uniform draagt, loopt ze het liefst in haar outdoor broek met hoodie. Doordat zij vroeger jarenlang is gepest met haar jongenslook is ze erg onzeker geworden en kijkt ze niet graag in de spiegel. Maar daar moet verandering in komen. Ze wil namelijk niets liever dan huisje, boompje, beestje, maar realiseert zich dat ze de liefde van haar leven met deze kledingstijl niet zo snel aan de haak gaat slaan. Bij Madeline is het niet 'Alles uit de kast', maar 'Alles uit de la', want Madeline heeft enkel een lade onder haar bed voor haar kleren. En wat Fred daarin aantreft is 'Horror!' zoals Fred het uitschreeuwt tijdens de opnames. Lukt het Fred deze stoere chick om te toveren tot een aantrekkelijke femme fatale?

Ook gaat Fred in Waalwijk langs bij de 24-jarige Dian, die door haar grote borstomvang een zeer negatief zelfbeeld heeft. Dian is het plezier in winkelen kwijtgeraakt, omdat niks goed past en ze zichzelf niks vindt staan. Ze heeft daarom ook maar enkele kledingstukken in de kast hangen, die bovendien saai en kleurloos zijn. Haar trainingsjasje is bovendien haar favoriete kledingstuk dat ze dagelijks draagt. Fred bekijkt vol verbazing haar kledingkast en heeft nog nooit van zijn leven een kast met zóveel ruimte gezien. En de kleren die erin liggen, passen meer bij een vrouw van 50 dan bij een jonge meid van 24. Maar Fred draait zijn hand er niet voor om en maakt van Dian een leuk wijf met'‘lekkere vriendinnen'!

'Alles Uit De Kast' is vanaf donderdag 26 augustus (wekelijks) te zien op discovery+. Dit seizoen bestaat uit 5 afleveringen en een terugblik op het vorige seizoen.