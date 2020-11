Geraldine Kemper en Peter Van de Veire presenteren 'Big Brother' bij RTL 5

Geraldine Kemper en de Vlaamse presentator/dj Peter Van de Veire worden de presentatoren van 'Big Brother 2021'. De moeder der realityprogramma's wordt in 2021 uitgezonden in zowel Nederland (dagelijks bij RTL 5 en 24/7 livestream bij Videoland) als in Vlaanderen (VIER).

Geraldine en Peter nemen de presentatie van 'Big Brother: De Start van Big Brother', vervolgens de wekelijkse liveshow 'Big Brother: Live' en 'Big Brother: De Finale' voor hun rekening.

Peter van der Vorst, Directeur Content RTL: 'Geraldine Kemper is de perfecte presentatrice voor 'Big Brother'. Zij was pas tien ten tijde van de eerste serie en kijkt dus met een frisse blik naar het programmaformat. Bovendien weet ze door haar grote schare volgers op Instagram als geen ander hoe het is als honderdduizenden mensen dagelijks meekijken in jouw leven. Dat maakt haar, samen met haar Vlaamse collega Peter Van de Veire, tot een uitermate geschikte gesprekspartner voor de kandidaten.'

Geraldine Kemper: 'Het is super vet dat ik zo'n groot programma mag presenteren. Een project dat 100 dagen loopt en 24/7 doorgaat. En dan ook nog elke week live! Wij leven nu natuurlijk allemaal inmiddels in een 'Big Brother' wereld, met social media waarbij iedereen zich van zijn beste kant laat zien met filters en effecten. Ik verwacht echt een 'Big Brother' 2.0, waarbij wij 24/7 gaan kijken wat er gebeurt als je al die filters weghaalt en mensen volledig op zichzelf en hun nieuwe huisgenoten zijn aangewezen. En ik vind het superleuk dat ik het met Peter mag presenteren. Wij kennen elkaar nog niet zo goed, maar we hadden wel gelijk een goede klik. Het is ook te gek om in een Vlaams-Nederlands team te werken!'

Peter Van de Veire: ''Big Brother' is het moederschip van de realitytelevisie. Ik ben blij dat ik dit fenomeen met ontzettend veel goesting mag hosten. 'Big Brother' is een spel én een boeiende soap tegelijk, met heerlijk eerlijke opdrachten én een bijzonder menselijk en sociologisch experiment tussen de bewoners. En voor de kijkers thuis: 'Big Brother' is ook een spiegel. Soms warm, nu en dan hard. Want wat je ziet, ben je zelf. Ook al zal je luidop roepen van niet.'

Over 'Big Brother'

Ruim 20 jaar nadat 'Big Brother', de moeder van alle realityshows in Nederland tot leven kwam, keert het grootste en bekendste tv-programma eindelijk terug naar de lage landen: RTL 5, Videoland en VIER in Vlaanderen brengen 'Big Brother' in 2021 gezamenlijk terug op het scherm. Het legendarische format is inmiddels uitgezonden in 66 landen en wordt wereldwijd nog steeds omarmd door miljoenen kijkers. 'Big Brother' is in andere Europese landen aan een geslaagde revival bezig.

'Big Brother 2021': een nieuw experiment

'Big Brother 2021' weet alles van je en houdt iedereen een spiegel voor. Hij daagt de samenleving opnieuw uit om deel te nemen aan zijn experiment. Wat gebeurt er als wildvreemde mensen, 100 dagen lang, niet anders kunnen dan zichzelf zijn, zonder filters en social media, en ondertussen 24/7 bekeken en beoordeeld worden door de kijker? Wat is perceptie en wat is realiteit? 'Big Brother' zoekt het uit.

Wanneer?

Wanneer 'Big Brother' in 2021 terugkomt maken RTL en SBS België op een later moment bekend. 'Big Brother 2021' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland in samenwerking met Lecter Media.

Volg 'Big Brother'

Voor meer informatie over 'Big Brother' kijk op bigbrother2021.com en volg 'Big Brother' op Instagram: bigbrothernlbe en Facebook: bigbrothernlbe.

Over Geraldine Kemper

De 29-jarige Geraldine Kemper won in 2009 het programma 'Sterretje Gezocht' waarin BNNVARA op zoek ging naar nieuw presentatietalent. Voor diezelfde omroep maakt ze later programma’s als 'Try Before You Die', 'Spuiten en Slikken', 'Je Zal Het Maar Zijn', 'Misbruikt', 'Verkracht of niet', 'Proefkonijnen' en '3 op Reis'. Na tien jaar maakte zij in 2019 de overstap naar RTL. Daar presenteerde zij 'Expeditie Robinson Videoland' en is ze backstage reporter bij 'The Voice of Holland'. Sinds dit jaar is haar programma 'Geraldine en de Vrouwen' te zien bij RTL 4, waarin zij zes vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld volgt tijdens hun therapietraject waarin zij hun PTSS proberen te bedwingen.

Over Peter Van de Veire

Peter Van de Veire is na elf jaar nog steeds elke werkdag te horen in de best beluisterde ochtendshow én is een referentie voor wakker wordend Vlaanderen. Je hoort hem van maandag tot vrijdag in zijn 'Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' op MNM. Na jarenlang (live) programma's maken voor de openbare omroep, is Peter sinds deze zomer voor televisie verbonden aan SBS Belgium - de moederholding van zenders VIER en VIJF - waar hij te zien is met de erg succesvolle VIER-remake van 'Het Rad'.