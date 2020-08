Frank & Rogier helpen noodlijdende B&B's in 'Frank & Rogier Checken In' bij RTL 4

Foto: RTL 4/RTL - © Michel Schnater 2020

In het nieuwe RTL 4-programma 'Frank & Rogier Checken In' helpen Frank en Rogier Bed & Breakfasts met het opknappen en restylen van de kamers om zo weer een nieuwe start te maken. Slechte reviews, economische tegenspoed of gewoonweg domme pech zorgen ervoor dat de toekomst van die B&B's er beroerd uitziet als er niet wordt ingegrepen.

Frank en Rogier bezoeken B&B-eigenaren die niet de financiële middelen hebben om de boel op te knappen. Na een eerste inspectie delen zij hun goudeerlijke bevindingen met de B&B-eigenaren en steken vervolgens hun de handen uit de mouwen. Ze pakken de inrichting op hun eigenzinnige en slimme manier aan, met spullen die ze tweedehands op veilingen en in kringloopwinkels vinden. Daar bovenop geven de mannen ook nog tips & trics op het gebied van gastvrijheid en service. Hun doel? Met weinig middelen de B&B weer naar grote hoogte brengen! Tot slot laten ze iedere aflevering aan de kijkers zien wat er zoal in de buurt van de B&B allemaal te zien en te doen is.

Frank & Rogier: ''Frank & Rogier Checken In' is het eerste programma dat wij bij RTL 4 mogen maken, en het is in één woord geweldig om dit te mogen doen. Mensen helpen met hun interieur en vooral goed voor mensen doen die het minder hebben en natuurlijk advies geven over service en gastvrijheid zit in ons DNA. Het is dan ook een droom die werkelijkheid wordt om mensen gelukkig te maken met een make-over voor hun B&B’s, en zo heel Nederland te mogen zien! Trouwens, wat is Nederland mooi! Dat waren we even vergeten.'

'Frank & Rogier Checken In' wordt geproduceerd door No Pictures Please en is vanaf dinsdag 1 september om 20.30 uur bij RTL 4 te zien.