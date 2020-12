FOX Sports wordt ESPN

FOX Sports wordt ESPN. Vanaf 1 januari 2021 gaan de tv-zenders, online kanalen en apps van FOX Sports in Nederland verder onder de naam ESPN. De naamsverandering is een gevolg van de overname van het meerderheidsaandeel in Eredivisie Media & Marketing (EMM) door The Walt Disney Company in 2019.

Alle vertrouwde competities en programma’s die nu te zien zijn op FOX Sports blijven vanaf 1 januari te zien onder de nieuwe naam ESPN.

FOX Sports wordt ESPN: zelfde zenders, andere naam

De naam en vormgeving worden weliswaar anders, maar onder de vlag van ESPN blijft er ook veel hetzelfde. Alle vertrouwde competities en programma's die nu te zien zijn op FOX Sports blijven vanaf 1 januari te zien onder de nieuwe naam ESPN. Onder hetzelfde knopje op de afstandsbediening en met dezelfde presentatoren, analisten, verslaggevers en commentatoren. Vanaf 1 januari 2021 is ESPN zodoende de thuisbasis van onder meer de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, TOTO KNVB Beker, Tweede Divisie en Vrouwen Eredivisie. En van internationaal voetbal uit de Bundesliga, UEFA Europa League en MLS tot de populaire Amerikaanse sporten NFL, NHL, MLB en College Basketball.

ESPN: internationaal netwerk en de beste verhalen

De directie van EMM wordt gevormd door Marco de Ruiter en Frank Rutten. 'ESPN staat wereldwijd al ruim 40 jaar bekend om de hoge kwaliteitstandaard van live sportverslaggeving, op alle beschikbare platforms', zegt Marco de Ruiter namens EMM. 'Bovenal is ESPN befaamd om zijn 'storytelling', zowel in live registraties als in originele programmering. Met een indrukwekkende collectie van prijswinnende sportfilms en documentaires als resultaat.'

Recente succesnummers in dat kader zijn onder andere 'The Last Dance' (Michael Jordan & The Chicago Bulls), 'Lance' (Lance Armstrong) 'Be Water' (Bruce Lee) en 'The Life and Trials of Oscar Pistorius'.

Mijlpaal

Frank Rutten spreekt over 'een nieuwe mijlpaal in de 12-jarige historie van EMM', sinds de lancering van Eredivisie Live in 2008 en de daaropvolgende transformatie naar FOX Sports in 2013: 'We zijn trots op de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Dat we nu met onze Nederlandse zenders aansluiten bij de wereldwijde ESPN-familie, verspreid over meer dan 60 landen en 7 continenten, biedt weer volop nieuwe kansen om verder te groeien. Met toegang tot het rijkelijk gevulde ESPN-filmarchief en het internationale nieuwsnetwerk van ESPN kunnen we de sportliefhebbers in Nederland nog beter bedienen, zowel op tv als online.'

Januari: volop topwedstrijden in de Eredivisie

In januari staan er in de Eredivisie maar liefst zes onderlinge duels tussen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ op het programma. Rutten zegt daarover: 'Een betere start met ESPN hadden we ons niet kunnen wensen, in een maand met volop topwedstrijden in de Eredivisie. Met al dat moois in het verschiet kijken we er naar uit om onze vernieuwde zenders vanaf 1 januari te laten zien aan het publiek. Met dezelfde geweldige mensen voor en achter de schermen, en met dezelfde passie voor het Nederlandse voetbal die men van ons gewend is.'

ESPN beschikbaar bij dezelfde tv-aanbieders

De verandering van naam brengt geen veranderingen met zich mee voor wat betreft de beschikbaarheid en distributie van de zenders. ESPN is vanaf 1 januari 2021 beschikbaar bij alle tv-aanbieders die op dit moment FOX Sports aanbieden. Net zoals nu het geval is blijven de providers ook dan verantwoordelijk op welke manier, en tegen welke voorwaarden, ze de zenders aanbieden aan het publiek.

Over ESPN (vanaf 1 januari)

ESPN is de thuisbasis van het Nederlandse clubvoetbal. De Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, TOTO KNVB Beker, Vrouwen Eredivisie en Tweede Divisie zijn live op ESPN te zien. Net als internationaal voetbal uit o.a. de Bundesliga, UEFA Europa League en MLS en de grote Amerikaanse sporten NFL, NHL, MLB en College Basketball. Het hoofdkanaal van ESPN biedt de beste programma’s en een wekelijkse selectie van live wedstrijden uit de diverse competities. Dit kanaal is voor de meeste tv-kijkers zonder aanvullend abonnement te zien bij o.a. Ziggo (kanaal 421, t/m minimaal 31 december 2020, voor klanten met minimaal een TV Start- of Standard-abonnement), KPN (14), T-Mobile (150), Online.nl (405), CanalDigitaal (30), Delta (421) en Youfone (21).