FC Utrecht gooit deuren open voor Videoland

FC Utrecht bestaat 50 jaar en heeft het afgelopen jaar de deuren geopend. In de zesdelige serie, 'FC Utrecht No Guts, No Glory' wordt FC Utrecht van binnenuit gevolgd, waardoor hoogte- en dieptepunten vanuit het perspectief vanuit de club, spelers en trainer zichtbaar worden gemaakt voor de kijker. De docuserie is vanaf nu meteen in zijn geheel te zien bij Videoland.

Het is voor de Utrechtse club een jaar met hoogte-en dieptepunten geweest op onder meer het veld, de bestuurskamer en in de rechtbank. Door middel van unieke beelden uit de kleedkamer en het trainingscomplex ziet iedereen wat er gedurende het jubileumseizoen precies heeft gespeeld, dat vol ambities begon. Spelers, staf, de directie en Frans van Seumeren, eigenaar van de club, geven een bijzondere inkijk in de club en haar ambities. Een trainerswissel, een seizoen zonder supporters en een emotionele eigenaar: de camera van Videoland stond overal bovenop. Dichterbij FC Utrecht kom je niet.

'In dit coronajaar hebben onze supporters veel van onze club moeten missen, simpelweg omdat ze niet aanwezig konden zijn in het stadion', aldus eigenaar Frans van Seumeren. 'We zijn op zoek gegaan naar manieren om extra's te bieden aan de supporters. Daar is deze docuserie een van de voorbeelden van. Plekken waar normaal niemand komt, zijn in deze docuserie wél in beeld gebracht. Een uniek inkijkje dus. Hopelijk geniet iedereen van het kijkje achter de schermen van ons jubileumjaar.'

'FC Utrecht, No Guts, No Glory' wordt geregisseerd door Marc Neven en geproduceerd door SouthFields. De documentaireserie is vanaf nu te zien bij Videoland.