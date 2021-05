'Expedition: Back To The Future' bij discovery+

Foto: © Discovery Benelux 2021

Avonturier Josh Gates is dit keer wel op een hele bijzondere missie: het vinden van de originele tijdreisauto uit de filmhit 'Back to the Future': de iconische DeLorean. En hij doet dit met niemand minder dan Christopher Lloyd, de acteur die Doc speelde in de jaren 80-hit.