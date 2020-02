Erik Scherder laat zich niet kisten

Foto: © Evangelische Omroep 2020

Niets menselijks is de bekende neuropsycholoog Erik Scherder vreemd: vliegangst, vrees voor enge ziektes, faalangst, nachtelijke piekerbuien en angst voor de dood. Hoe kan het brein, zelfs met een hersenprofessor, zo aan de haal gaan?

In de serie 'Erik Scherder laat zich niet kisten'' onderzoekt de bekende breinprofessor hoe ons leven soms beheerst kan worden door angsten, gepieker en getob. Maar vooral ook hoe we daarmee om moeten gaan. Tijdens deze bijzondere zoektocht naar het geheim van de menselijke veerkracht gaat Erik Scherder ook de strijd aan met zijn eigen angsten.

Men lijdt het meest aan het lijden dat men vreest

Iedereen lijdt wel ergens aan of onder: slapeloosheid, het leven, overgewicht, angsten, bewijsdrang, een ernstige ziekte, liefdesverdriet, eenzaamheid. En inderdaad: misschien lijdt men nog wel het meest aan het lijden dat men vreest.

In de nieuwe 4-delige serie 'Erik Scherder laat zich niet kisten' verruilt de breinprofessor zijn studeerkamer voor ontmoetingen met mensen die het soms zwaar voor hun kiezen hebben gekregen in het leven. De 'echte helden' zoals Scherder ze noemt, bij wie zijn eigen getob en gepieker in het niet valt. Hoe weten zij zich staande te houden en wat kan hij van hen leren om zijn eigen angsten aan te pakken?

De breinprofessor is ervan overtuigd dat levensgeluk en tegenslagen hand in hand kunnen gaan. Maar blijft dit wetenschappelijke optimisme in deze nieuwe serie ook overeind? En lukt het de hersenprofessor inderdaad het geheim van de menselijke veerkracht te ontrafelen..?

Breinprofessor op zoek naar het geheim van menselijke veerkracht, vanaf donderdag 27 februari om 22.15 uur bij de EO op NPO 2.