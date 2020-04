Educatieve programma's NPO Zapp en Schooltv via BVN te zien in Caribisch gebied

Vanaf dinsdag 28 april zijn educatieve programma's van NPO Zapp en Schooltv (NTR) via BVN op de lokale tv-zenders in het Caribische deel van het Koninkrijk te zien.

Juist tijdens de coronacrisis is er behoefte aan kwalitatieve leerzame programma’s voor kinderen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, waar de scholen nu ook zijn gesloten. Schooltv bestaat uit educatieve programma's die normaliter gebruikt worden in het onderwijs. De uitzendingen zijn gedurende vijf weken elke schooldag tussen 08.30 en 10.30 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur (Caribische tijd) te volgen op de lokale zenders.

Robert Fortuijn, netmanager NPO Zapp: 'Het is een eer om op deze manier een bijdrage te leveren aan de educatie van kinderen in Caribisch Nederland, juist in deze kwetsbare tijd. Met programma’s als 'Snapje?' en 'Koekoeloere' wordt het voor kinderen thuis leuker om te leren en bieden we ook continuïteit en kwaliteit.'

Lokale Caribische omroepen

BVN, de publieke televisiezender voor Nederlandstaligen in het buitenland, heeft hiervoor ruimte vrijgemaakt in haar programmering. Het BVN-signaal, dat wereldwijd via satelliet is te ontvangen, wordt ook doorgezet naar de lokale Caribische omroepen, waaronder: TeleAruba (te ontvangen in Aruba en Curaçao), Flamingo TV en Telbo (beide in Bonaire), Satel (de lokale zender in Saba) en Eutel (de zender voor Sint Eustatius).

Rudy Lampe, Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Onwikkeling van Aruba: 'Al vele jaren koesterden de scholen van deze eilanden de droom dat de kinderen de educatieve programma's van NPO Zapp en Schooltv via de lokale omroepen kunnen volgen. Deze droom wordt nu werkelijkheid in deze tijden van de COVID-19 crisis dankzij de medewerking van NPO, NTR, BVN en Tele Aruba. Zo zien we dat een crisissituatie nieuwe mogelijkheden opent en ook in de periode van de nieuwe normaliteit zullen kinderen meer thuis dan op school zijn. Onderwijs op afstand via Schooltv is dan een waardevolle aanvulling voor onze kinderen die niet altijd toegang hebben tot internet. No child left behind is dan niet alleen een slogan, maar wordt in praktijk gebracht via dit prachtig initiatief.'

Schooltv

Het aanbod van Schooltv bestaat uit tv-programma’s met lesmateriaal voor peuters, kleuters en leerlingen in het basisonderwijs. De programma’s zijn gebaseerd op de reguliere lesprogramma’s op school, waarmee kinderen zelfstandig tafels kunnen leren met Fruit op Tafel, leren lezen met Letterjungle en Snapje?-fragmenten kunnen kijken voor handige ezelsbruggetjes. In Nederland zijn educatieve programma’s van NPO Zapp en Schooltv al te zien op het themakanaal NPO Zappelin extra.