Eddy Zoëy gaat wekelijkse RTL 5- talkshow 'Dit is mijn Keus' presenteren

Eddy Zoy gaat wekelijkse RTL 5- talkshow 'Dit is mijn Keus' presenteren

Presentator Eddy Zoy is vanaf medio april te zien als talkshowhost van de nieuwe wekelijkse talkshow 'Dit is mijn Keus' bij RTL 5. Hierin ontvangt Eddy Zoy verschillende gasten die een bijzondere keuze in hun leven gemaakt hebben en een fascinerend en boeiend verhaal hebben.

Presentator Eddy Zoëy over 'Dit is mijn Keus': 'In een tijd dat er onderling nog maar weinig 'gesprek' wordt aangegaan, en menig mens ongenuanceerde meningen op social media slingert, komt er eindelijk weer eens een programma waarin we met elkaar kunnen praten wanneer er grote meningsverschillen zijn. In 'Dit is mijn keus' gaan we de dialoog aan met mensen die hun eigen, wellicht soms op het eerste oog, afwijkende keuze hebben gemaakt. In dit programma gaan we geen onderwerp én geen discussie uit de weg, maar belangrijk is dat we ondanks meningsverschillen iedereen en elkaar met respect gaan behandelen.'

Iedere show behandelt een spraakmakend en/of opmerkelijk onderwerp waarbij sommige gasten een zelfde soort verhaal delen en anderen juist door een hele andere ervaring een tegenovergestelde mening hebben. De thema's van de shows prikkelen niet alleen de nieuwsgierigheid van de kijker, maar ook van het publiek in de zaal. In deze zogeheten audience participating talkshow heeft het aanwezige publiek een actieve rol en krijgen zij de gelegenheid om in de show vragen te stellen aan de gasten.

Een interactieve talkshow dus, waar de tijd inmiddels wel weer rijp voor is. Want in deze tijd waarin mensen zich veelal verschuilen achter hun social media account geeft deze show de ultieme mogelijkheid om weer live met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen vooroordelen besproken worden, taboes doorbroken worden en krijgen mensen misschien uiteindelijk wel weer meer begrip voor elkaar.

'Dit is mijn Keus' wordt geproduceerd door Skyhigh TV en is gebaseerd op de populaire Franse talkshow 'C'est mon Choix'. De talkshow is medio april bij RTL 5 te zien.