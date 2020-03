Documentaire Bram Moszkowicz: 'Bram Erop of Eronder' bij Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2020

Vanaf aanstaande woensdag 1 april is de nieuwe documentaire ''Bram Erop of Eronder' te zien bij Videoland. Bram Moszkowicz werd in 2013 als advocaat geschrapt van het tableau, maar nu 7 jaar later wil hij graag terugkomen.

In de documentaire volgt misdaadverslaggever John van den Heuvel hem in aanloop van de zitting van het Hof van Discipline tot aan de uitslag van vandaag: 30 maart. Een proces waar voor de gevallen advocaat alles vanaf hangt. Heeft Bram Moszkowicz zijn leven gebeterd? John spreekt voor en tegenstanders onder wie: Geert Wilders, Jeroen Pauw en Elsevier-journalist Gerlof Leistra. En hij reist met Bram Moszkowicz langs zijn hoogte- en dieptepunten en volgt hem tijdens de belangrijkste zitting van zijn leven. Want voor Bram Moszkowicz is het deze keer echt Erop of Eronder.

John van den Heuvel: 'In deze documentaire volgde ik Bram vanaf de dag dat hij voor het Hof van Discipline zijn terugkeer in de advocatuur bepleitte. Wij kennen elkaar al meer dan 25 jaar en het was de afgelopen jaren treurig te zien hoe Moszkowicz’ ooit zo glansrijke carrière eindigde. In openhartige gesprekken vertelt hij me over die inktzwarte periode in zijn leven en reageert hij eenmalig op het besluit op 30 maart jl. van de tuchtrechters om hem niet meer toe te staan zijn vak uit te oefenen.'

'Bram Erop of Eronder', vanaf woensdag 1 april te zien bij Videoland.