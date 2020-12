Dit zijn de bewoners van het 'Big Brother'-huis

Vanaf maandag 4 januari gaan vier Nederlanders en vier Vlamingen de uitdaging aan met de moeder der realityprogramma's: 'Big Brother'. Wat gebeurt er als wildvreemde mensen, 100 dagen lang, zonder filters en social media, met elkaar samenleven en ondertussen 24/7 bekeken en beoordeeld worden door de kijker?

Wat is perceptie en wat is realiteit? Big Brother houdt zijn bewoners een spiegel voor en weet alles van ze. Maak kennis met de acht bewoners die in zijn huis gaan wonen.



Daniëlle, 40 jaar (Made – Nederland)

‘Het is tijd voor Daniëlle!’

Daniëlle is moeder van vijf kinderen en woont in een klein dorpje in Noord-Brabant. In het dagelijks leven is ze docent op het Hoger Beroepsonderwijs. Voor ze docent werd, werkte ze als consultant in het bedrijfsleven. Daniëlle is een pittige vrouw, staat altijd voor anderen klaar en heeft de afgelopen jaren weinig tijd voor zichzelf vrijgemaakt. Big Brother is voor haar een break van het alledaagse en komt dus als geroepen.



Jowi, 25 jaar (Den Haag – Nederland)

‘Ik ben al jaren fan van Big Brother: een droom die uitkomt!’

Jowi is acht jaar geleden naar Nederland verhuisd voor zijn studie. Hij groeide op op Curaçao en is opgevoed door zijn grootouders. Nu volgt hij als gedreven en slimme student een master Finance and Investments. Hij heeft sinds kort een prille relatie en laat zijn vriend achter om het Big Brother huis in te gaan. Hij is al jaren fan van Big Brother en volgt van jongs af aan verschillende buitenlandse versies op de voet. Misschien geeft dit hem wel de tactische voorsprong om Big Brother 2021 te winnen.



Liese, 28 jaar (Halen – België)

‘Ik ben heel aanwezig, dat hebben mensen graag of dat hebben mensen niet graag.’

Liese uit Belgisch Limburg is een vrolijke flapuit, heeft een groot empathisch hart en een humoristisch kantje. Ze werkt als zelfstandig thuisverpleegkundige. Liese lijkt een braaf meisje, maar heeft wel degelijk een pittige kant. Irritaties kan ze niet voor zich houden, want haar gezicht spreekt boekdelen. De ontwapenende Liese doet mee voor de ervaring, maar wil ook graag met het geld naar huis. Liese vraagt haar moeder vaak om advies, dat zal in het huis niet kunnen. Ook zal ze haar vriend ontzettend missen, maar pakt dit avontuur met beide handen aan.



Naomi, 31 jaar (Mechelen – België)

‘Mensen geven altijd commentaar, wat je ook doet, dus je kan maar beter iets doen wat je leuk vindt.’

De 31-jarige Naomi werkt in een vegan lunchbar in Mechelen. Ze noemt zichzelf het zonnetje in huis en laat mensen graag lachen. Vandaar dat ze ook gemakkelijk in groepen gedijt. Ze kan moeilijk liegen en houdt niet van mensen die achterbakse spelletjes spelen. Naomi is zeer actief op sociale media en deelt veel met haar volgers. Best laat ontdekte ze dat ze niet alleen op mannen valt, maar echt op een persoon en niet op een geslacht. Als iemand grappig is, dan kan ze al heel snel verliefd worden. Wie weet lukt het deze biologe om haar medebewoners ervan te overtuigen veganistisch te gaan eten.



Nathalie, 23 jaar (Groningen – Nederland)

‘Ik heb best een temperament en laat niet met me sollen.’

Nathalie is geboren in Thailand, maar woont sinds haar eerste levensjaar al in Groningen. Ze is opgegroeid met telefoon en social media, en is zelf benieuwd hoe ze het zal ervaren wanneer dit allemaal wegvalt. Nathalie gaat confrontaties niet uit de weg en zegt waar het op staat, maar heeft liever dat alles koek en ei is. Om de mening van anderen maakt ze zich niet zo druk, ze houdt van een lolletje en weet mensen altijd aan het lachen te maken.



Theo, 54 jaar (Amsterdam – Nederland)

‘Je moet geen rol spelen, maar jezelf blijven.’

Hij is geboren in Friesland, maar inmiddels is Theo een rasechte Amsterdammer geworden. Hij runt zijn eigen klusbedrijf en zoon Sean is zijn grootste trots. Hij spreekt hem dagelijks en ze hebben een sterke, emotionele band. Theo is open, eerlijk en recht door zee. Hij heeft een enorm uitgesproken mening en gaat graag discussies aan. Hij heeft een grote mond, maar een klein hartje. Waar hij echt niet tegen kan, is onrecht en dat maakt hij dan ook meteen duidelijk. Theo is goed in het bewaren van geheimen, iets dat goed van pas kan komen in het Big Brother huis.



Thomas, 23 jaar (Etterbeek – België)

‘Ik heb respect voor alles en iedereen.’

De studentikoze Thomas is gestopt met zijn studie en werkt nu met veel plezier als commercieel adviseur. Hij is fan van Big Brother en heeft zin om dit nu zelf te gaan ervaren. Hij woont samen met zijn vrienden in een huis waar hij zijn eigen studio heeft. Met zijn positiviteit, vrolijkheid en sociale skills, maakt hij zichzelf onmisbaar in een groep. Thomas zal altijd aardig en lief zijn, maar zijn vrienden zal hij zorgvuldig zelf uitkiezen. Hij kan niet goed doen alsof en kan er niet mee omgaan als mensen niet oprecht zijn.





Ziko, 34 jaar (Lokeren – België)

‘Ik ben een teamplayer en zal de bemiddelaar van de groep zijn.’

Zeg je dansen, dan zeg je Ziko. Hij is choreograaf, runt zijn eigen dansschool en in 2019 is hij zelfs uitgeroepen tot Belgisch Kampioen Breakdance. Ziko zal de gangmaker van het huis zijn en hij ziet zichzelf als een echte teamplayer. Hij komt op voor de zwakkere mensen en heeft een groot hart. Voor Ziko is familie zeer belangrijk. Hij woont weer bij zijn moeder en steunt haarbij de verzorging van zijn zus met het syndroom van down. Ziko is heel open over zijn geloof. Hij bidt vijf keer per dag, maar als het te druk is overdag, haalt hij het ook weleens ’s avonds in.



Over 'Big Brother'

Ruim twintig jaar nadat 'Big Brother', de moeder der realityshows, in Nederland tot leven kwam, keert het grootste en bekendste tv-programma eindelijk terug naar de lage landen: RTL 5, Videoland en VIER brengen 'Big Brother' vanaf maandag 4 januari terug op de buis. Het legendarische format is inmiddels uitgezonden in 66 landen en wordt wereldwijd nog altijd omarmd door miljoenen kijkers. In andere Europese landen is Big Brother met een succesvolle revival bezig.



Wanneer

De aftrap ‘Big Brother: De Start’ wordt gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire en is op maandag 4 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 4, RTL 5 en in Vlaanderen op VIER.



Vanaf dinsdag 5 januari wordt 'Big Brother' elke werkdag om 21.30 uur en elke zaterdag om 18.00 uur uitgezonden bij RTL 5, Videoland en en in Vlaanderen op VIER.



Naast deze reguliere uitzendingen wordt op donderdag om 21.30 uur de liveshow ‘Big Brother: Live’ uitgezonden, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.



Bij Videoland kan via twee livestreams 24/7 worden meegekeken in het Big Brother huis.



‘Big Brother’ wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland in samenwerking met Lecter Media.



Bij alle producties van RTL worden i.v.m. COVID-19 de richtlijnen van het RIVM en het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector gevolgd.



