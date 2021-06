Deze tien influencers strijden om likes in 'Like Me, I'm Famous!'

Op woensdag 14 juli barst een verbeten strijd om likes los in 'Like Me, I'm Famous!'. Tien bekende influencers, die leven bij de gratie van dagelijks duizenden likes, worden op de proef gesteld in een levensecht eliminatiespel waarin ze zoveel mogelijk likes en zo min mogelijk dislikes moeten zien te krijgen van elkaar.

Wie tijdens de Like Me ceremonie met het minst aantal likes onderaan eindigt, moet het spel verlaten en maakt geen kans meer op de hoofdprijs: een eigen Videoland pilot. Maak hieronder kennis met de tien influencers.

Donny Roelvink, @donnyroelvink, 390k volgers

De knappe Donny heeft bekendheid vergaard dankzij de realityserie 'De Roelvinkjes' waarin hij samen met zijn bekende broer Dave en vader Dries schitterde. Hij deed mee aan 'Expeditie Robinson', 'Temptation Island VIPS', maar is op Instagram vooral bezig met fitness & health content.

Femke Meines, @femke.meines, 202k volgers

Na haar deelname aan het Junior Songfestival in 2012, waarmee Femke destijds de nationale finale won, kwam naast het zingen ook acteerklussen op haar pad. Zo speelde ze Liz in de Disneyserie 'Just Like Me!' en nam ze de rol van Fleur op zich in de film 'Elvy's Wereld, So Ibiza'. Op Instagram post ze veel fashion & lifestyle content.

Harm de Vries, @harm, 401k volgers

De Friese Harm is bekend geworden als gamer op YouTube. Tegenwoordig doet hij meer dan Minecraft spelen, zo maakt hij ook video’s waarin hij challenges doet en meer lifestyle content. Op YouTube is hij met 752k abonnees nóg groter dan op Instagram.

Jay Francis, @tisjeboyjay, 238k volgers

Jay deed in 2018 mee aan 'Temptation Island' als verleider. Daarnaast was hij boekhouder en bodybuilder, maar tegenwoordig is hij influencer en comedian. Zijn drijfveer is positiviteit verspreiden, hij neemt geen blad voor de mond en zegt altijd wat hij denkt. Zijn grappige en soms kritische filmpjes trekken honderdduizenden kijkers.

Jiami Jongejan, @jiami, 234k volgers

Jiami plaatst voornamelijk fashion-, beauty- en lifestyle content op haar Instagram, YouTube en TikTok kanalen. Ze valt op door haar unieke concepten en haar open persoonlijkheid. Daarnaast stond haar eigen boek (2017) enkele weken in de bestsellerlijst.

Joan Pronk, @iamjessicajoan, 166k volgers

Joan is bekend geworden van haar deelname aan love Island in 2020, waar ze ook nog eens met de hoofdprijs én haar vriend Mert naar huis ging. Naast haar werk als influencers, is ze ook werkzaam als hostess en DJ.

Joey Anchando, @joeyjaq, 59k volgers

Joey is opgegroeid in Texas, opgeleid in New York City en woont inmiddels al enkele jaren in Amsterdam samen met zijn vriend Nick. Hij maakt veel content over de verschillen tussen Amerika en Nederland en in zijn wekelijkse vlogs laat hij zijn dagelijks leven zien.

Niek Marijnissen, @niekmarijnissen, 134k volgers

Niek is bekend geworden door zijn deelname aan 'De Bachelorette', waarin hij het tot de finale schopte. De Brabantse levensgenieter valt positief op door zijn flamboyante voorkomen, zijn 'knikje' en het bekende 'flesje poppen'. Hiermee weet hij een grote schare trouwe fans aan zich te binden.

Roxanne Kwant, @roxannekwant, 227k volgers

Roxanne staat bekend als de koningin van de ongemakkelijkheid. Ze is bekend geworden met haar zelfspot en droge humor, waardoor een presentatieklus bij RUMAG op haar pad kwam. Inmiddels is Roxanne zelf verder gegaan als presentatrice en creëert zij diverse content voor Instagram en TikTok.

Vonneke Ritfeld, @vonnekebonneke, 335k volgers

Vonneke begon met het maken van grappige Snapchat video’s en daarmee groeide ze al snel uit tot een van de meest geliefde influencers van Nederland. Ze maakt wekelijks grappige sketches over het alledaagse leven, waarin ze haar gevoel voor humor een platform geeft.

'Like Me, I'm Famous!' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf woensdag 14 juli wekelijks te zien bij Videoland. 14 juli is meteen een dubbele aflevering te zien.