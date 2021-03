Dennis Weening en Jesse Hoefnagels strijden voor een eigen bos in Nederland

Foto: © EO 2021

Presentator Dennis Weening en YouTuber Jesse Hoefnagels sluiten zich aan bij de EO-campagne 'Nederland plant bomen'. Ze strijden elk met een eigen team tegen elkaar om zoveel mogelijk bomen in Nederland te planten.

Wie haalt de meeste bomen binnen en wint een eigen bos? Volg de strijd op nederlandplantbomen.nl en koop meteen zelf een boom!

Met de actie 'Nederland plant bomen' roept de EO iedereen in Nederland op om de eigen provincie groener te maken. Dat kan heel simpel door voor €7,50 een boom te kopen via nederlandplantbomen.nl. Van de gekochte bomen worden nieuwe bossen geplant in alle provincies, waardoor het Nederlandse bos weer groeit. Vanaf vandaag zetten ook Dennis Weening en Jesse Hoefnagels zich in voor een groener land.

Dennis Weening versus Jesse Hoefnagels

Voor Dennis en Jesse is het een logische keuze om mee te doen aan de campagne. 'De natuur speelt een grote rol in mijn leven. Als kind hield ik ervan om met mijn ouders op pad te gaan, in de duinen te spelen en in bomen te klimmen. Als je ziet hoe hard het op sommige plekken in de wereld kan gaan wat betreft ontbossing, dan mogen we blij zijn met zoveel prachtige bomen in ons kleine landje. Bomen zijn letterlijk de zuurstof in ons leven en ze staan voor mij symbool voor vrijheid', vertelt Dennis Weening.

Ook Jesse zet zich graag in voor een groener Nederland: 'In Nederland stoten we met zijn allen een hoop CO2 uit. Zo reis ik vanwege mijn werk regelmatig naar het buitenland waardoor ik helaas een relatief grote CO2 voetafdruk heb. Door mij in te zetten voor 'Nederland plant bomen' en zo samen een hoop nieuwe bomen te planten, kan ik ook een steentje bijdragen aan een duurzamere wereld en een groener Nederland.'

EO communities strijden mee

Sinds deze week vormen verschillende EO communities ook een eigen team. BEAM, Eva, Lazarus en Blauw Bloed doen mee om zoveel mogelijk bomen op te halen. Hoeveel bomen de communities ophalen, volg je op nederlandplantbomen.nl.

'Nederland plant bomen' op tv

EO-presentator Bert van Leeuwen presenteert vanaf 8 maart dagelijks het tv-programma 'Nederland plant bomen' op NPO 1. Ook kinderen worden in actie gezet in het wekelijkse EO-programma 'Zapp Your Planet Bos'.

'Nederland plant bomen' is vanaf 8 maart dagelijks te zien om 16.45 uur bij de EO op NPO 1. Op zaterdag 13 maart is er een extra lange uitzending om 17.20 uur.



'Zapp Your Planet Bos' is vanaf 6 maart wekelijks te zien rond 10.00 uur bij de EO op NPO Zapp.