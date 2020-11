De cast van 'Scrooge Live' is bekend!

Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2020

Vrijdag werd bij 'Tijd voor MAX' de volledige cast van Scrooge Live onthuld. Onder anderen Remco Veldhuis, Richard Kemper, Plien van Bennekom en Simone Kleinsma zijn zondag 20 december om 20.20 uur te zien in het televisiespektakel.

In 'Scrooge Live' brengt een verrassende mix van bekende acteurs en zangers het iconische kerstverhaal over Ebenezer Scrooge, naar 'A Christmas Carol' van Charles Dickens, tot leven. Met de spectaculaire live televisie-uitzending wordt, in samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp, aandacht voor kinderarmoede in Nederland gevraagd.

Ebenezer Scrooge is een aartsgierigaard die armen en zieken veracht. Dit jaar wordt Scrooge, door een sterrencast en tegen het prachtige decor van Dordrecht, naar een bijzonder live en hedendaags televisiespektakel vertaald. In het programma, dat eruitziet als een muzikale speelfilm, wordt het verhaal door Remco Veldhuis en Richard Kemper - ook bekend als het cabaretduo Veldhuis & Kemper - op geheel eigen wijze hertaald. Richard Kemper vertolkt de rol van Scrooge, Remco Veldhuis is de verteller. Ridder van Kooten zal de rol van jonge Scrooge op zich nemen.

Anouk Maas is zondagavond 20 december te zien als Belle, Kasper van Kooten als Bob Cratchit, Jasmine Sendar als de vrouw van Bob, Jamai Loman als Fred Holywell, Plien van Bennekom als geest van het verleden, Simone Kleinsma als geest van het heden, Johnny Kraaijkamp jr. en Ron Brandsteder als illuster collectantenduo en Carrie ten Napel als verslaggever.

Ook voor de regie en muzikale begeleiding zijn grote namen gestrikt. De regie is in handen van niemand minder dan David Grifhorst en Eric van Tijn heeft de muzikale leiding over 'Scrooge Live'. Eric is onder meer verantwoordelijk voor het koor, waar solisten Dwight Dissels en Leona Philippo deel van uitmaken.

Kinderhulp

De boodschap van Scrooge is nog altijd in hoge mate actueel en urgent. In Nederland leven op dit moment ruim 300.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar in armoede, met alle gevolgen van dien. Dat is maar liefst één op de twaalf. De problematiek is bovendien, als gevolg van de coronacrisis, alleen maar urgenter geworden. Met 'Scrooge Live' wordt aandacht gevraagd voor kinderarmoede in Nederland. Het doel van de uitzending is om het probleem aan de kaak te stellen en om, met de slogan van Kinderhulp 'Geef ze warmte!', zoveel mogelijk geld op te halen om deze kinderen aan nieuwe kleding te helpen.

'Scrooge Live' wordt geproduceerd door Mediawater in samenwerking met Kinderhulp en in opdracht van Omroep MAX.

'Scrooge Live', zondag 20 december om 20.20 uur bij MAX op NPO 1.