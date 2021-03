Dani, Lucas, Dim, Jasper, Nienke, Alyssa, Sem & Channah in liveshows van 'The Voice of Holland'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Op vrijdag 5 maart starten de liveshows van 'The Voice of Holland', waarin de acht overgebleven talenten het tegen elkaar op gaan nemen. De vrijdagavond wordt vanaf nu gevuld met spektakel, sensatie en muzikale hoogtepunten.

Welke talenten weten niet alleen de coaches, maar ook het publiek voor zich te winnen? De volgende talenten hebben een ticket voor de liveshows in the pocket:

Team Anouk

Dani van Velthoven

Dani is een flamboyante, spontane jongen uit Purmerend die niet houdt van labels. Van het emotioneel overbrengen van een lied met klanken uit het Midden-Oosten tot het neerzetten van een show met een complete choreografie, Dani heeft het in huis. In het dagelijks leven doet Dani vrijwilligerswerk voor de LGBTQ+ community.

Lucas van Roekel

Lucas uit Veenendaal won in 2015 'The Voice Kids'. Met zijn gewonnen studiebeurs heeft hij twee jaar gestudeerd aan The British & Irish Modern Music Institute in Londen. Momenteel werkt hij nog in de bediening van de horecazaak van hem en zijn zus. Hij droomt er echter van om geen brood meer te serveren, maar zijn brood te verdienen met het maken van muziek.

Team Jan

Dim de Groot

De 20-jarige Dim woont samen met zijn ouders en zus in het kleine dorpje Hem in Noord-Holland. Hij is afgestudeerd aan de opleiding Interieur, maar dit was niet wat hij wilde doen. Hij heeft het over een hele andere boeg gegooid en werkt nu als barista en freelance schoonmaker, maar ambieert een carrière in de muziek.

Jasper Wever

Soms hoor je mensen zeggen: 'Ik zing alleen onder de douche'. Bij Jasper is dat ook echt zo. Met een fles shampoo in z’n hand zingt hij graag liedjes van Adele. Als een ware familieman tovert hij elke dag een nieuw gerecht op tafel voor zijn vrouw en twee kids. Hij is dol op koken! Hij heeft er oog voor zou je kunnen zeggen. Net als voor zijn werk. In het dagelijks leven is Jasper opticien in Stadskanaal, maar stiekem droomt hij van een muzikale carrière.

Team Ali

Nienke Fitters

Nienke is een KLM-stewardess uit Tilburg met een grote muzikale droom. Als ze niet aan het bijkomen is van jetlags, borrelt ze er graag op los met vriendinnen en spendeert ze tijd met haar familie. Bovenaan haar muzikale wensenlijstje staat een eigen theatertour. Een tour vol powerballads als het aan haar ligt.

Alyssa van Ommeren

Ze is zestien jaar oud, maar Alyssa uit Badhoevedorp weet al heel goed wat ze wil. Naast elke dag bezig zijn met muziek, is anderen helpen haar passie. Later wil ze heel graag kunstorganen ontwerpen. En dan houdt deze slimme meid ook nog tijd over om af en toe te voetballen en veel te zingen.

Team Waylon

Sem Rozendaal

Met zijn grote bos haar en bijzondere kledingstijl blijft Sem niet onopgemerkt. Zeker niet in het dorp waar hij woont, ’s Gravenmoer. Volgens hem 'een dorp met drie honden en een kip'. Sem zit in het zesde jaar van vwo. Zowel qua vervolgstudie als op muzikaal gebied is Sem nog zoekende. Hij houdt van country en blues, maar is ook niet vies van een flinke portie rock & roll.

Channah Hewitt

Op haar vijfde stond Channah uit Amsterdam al voor het eerst in een kindermusical: De 101 Dalmatiërs. Zingen en dansen is helemaal haar ding. Ze begon dan ook aan de musicalopleiding bij Lucia Marthas, maar door een blessure kon ze niet meer dansen. Sindsdien heeft ze haar liefde voor het zingen weer teruggevonden. Muzikaliteit zit in de genen. Haar broer en beide oma’s hebben ook altijd gezongen, voornamelijk in de kerk. Muziek blijft voor Channah de rode draad in haar leven.

Optreden Maan en Snelle

Tijdens de eerste liveshow van 'The Voice of Holland' treden Maan en Snelle op. Het duo zingt komende vrijdag voor het eerst op televisie hun nieuwe single 'Blijven Slapen'.

Primeur: eerste live opgenomen 'The Voice of Holland 5G-concert'

Donderdag 4 maart staat een heel bijzonder optreden op het programma; het allereerste concert via 5G vanuit Ahoy. In samenwerking met innovatiepartner T-Mobile Nederland maakt 'The Voice of Holland' een muziekspektakel mogelijk via het 5G-netwerk van T-Mobile. De acht talenten van 'The Voice of Holland' treden op met muzikanten door het hele land. Van de gitarist op de Oranjemolen in Vlissingen, de drummer op een dak in Amsterdam tot de bassist op de Afsluitdijk, ze staan mijlenver uit elkaar, maar treden dankzij de snelheid van het 5G-netwerk van T-Mobile samen op. Tisha van Lammeren, Directeur Consumentenmarkt bij T-Mobile Nederland: 'Met dit concert op afstand laten we zien dat 5G het onmogelijke mogelijk maakt. Met de onmisbare ingrediënten: topsnelheid en stabiliteit van ons 5G-netwerk. Van cruciaal belang bij een concert. We vinden het geweldig dat we de allereerste live opgenomen 5G-performance van 'The Voice of Holland' hebben neergezet. Een mijlpaal voor ons en de muzieksector! Ik kijk altijd graag met mijn hele gezin naar het programma, dus wij zitten met popcorn klaar.'

'Qmusic Top 40 Challenge'

Daarnaast gaan de acht veelzijdige talenten het niet alleen in de liveshows tegen elkaar opnemen, maar dit seizoen ook in de 'Qmusic Top 40 Challenge'. Samen met Qmusic-dj en oud 'The Voice'-kandidaat Stephan Bouwman doken zij de studio in om een cover op te nemen van een Top 40-hit. Domien Verschuuren laat elke middag in zijn show fragmenten horen van de nummers. Luisteraars van Qmusic kunnen tot en met donderdag 17.00 uur op de site en in de app van het radiostation stemmen op hun favoriet. Elke donderdag maakt Domien de nummer 1 van de 'Qmusic Top 40 Challenge' van die week bekend in zijn middagshow en draait daarop het hele nummer. Zo maken de talenten kans om gedraaid te worden op de radio, nog voordat ze 'The Voice' gewonnen hebben. Deze challenge wordt vier weken lang gehouden in aanloop naar de finale, iedere week opnieuw met steeds de nog overgebleven liveshow-talenten.

Het talent dat in de finaleweek op 25 maart nummer 1 is in de 'Qmusic Top 40 Challenge' is al verzekerd van zijn of haar eerste optreden na de finale, de hoofdprijs is dat hij of zij de cover live mag zingen op een Qmusic event.

'The Voice of Holland' - de liveshows, vanaf vrijdag 5 maart elke vrijdag om 20.00 uur bij RTL 4. De finale is te zien op vrijdag 26 maart.

Op donderdag 4 maart om 20.00 uur is het 'The Voice of Holland 5G-concert' te zien en te beluisteren via: RTL.nl/thevoice en via de social media van 'The Voice of Holland' en T-Mobile.

Op donderdag 4 maart om 17.15 uur wordt de eerste 'Top40 Challenge' winnaar bekend gemaakt bij Qmusic.