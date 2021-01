Bram Krikke volgt exclusief voor Videoland de Tweede Kamerverkiezingen

Foto: © RTL Nederland

Bram Krikke gaat exclusief voor Videoland de Tweede Kamerverkiezingen verslaan. In 'De Grote Bram Krikke Show met Bram Krikke' zet hij zijn ongepolijste interviewstijl in om het Binnenhof onveilig te maken, waarbij hij de hulp van bekende Nederlanders inschakelt en succesvolle programma's gebruikt om zo zijn showbizzdroom waar te maken.

'De Grote Bram Krikke Show met Bram Krikke’ combineert het onmogelijke: showbizz én politiek in één ongemakkelijk programma en is vanaf zondag 7 februari wekelijks te zien, exclusief bij Videoland.



Met een flinke dosis lef, bravoure, genoeg geklungel en een tikkie tegenzin beweegt Bram zich door het politieke landschap van Nederland in verkiezingstijd. Hij zet koers op een politiek avontuur waarin hij constant afgeleid wordt door bekende Nederlanders, hilarische persiflages en populaire programma’s. Hij ondervraagt politici en entertainmentsterren over zaken die Nederland volgens hem écht bezighouden en maakt de ene na de andere opwachting in succesprogramma’s zoals Mocro Maffia, Tussen Kunst & Kitsch en The Masked Singer. Met zijn bus gaat Bram op avontuur door het Nederlandse televisielandschap en de wekelijkse entertainmentactualiteiten. Wie wil weten wat speelt, kijkt ‘De Grote Bram Krikke Show… met Bram Krikke.’



‘De Grote Bram Krikke Show met Bram Krikke’ wordt geproduceerd door Human Factor TV en is vanaf zondag 7 februari wekelijks te zien, exclusief bij Videoland.



Lees ook: