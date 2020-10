'Brainstorm': nieuw jeugdprogramma over je hersenen en geest op NPO Zapp

Foto: © NTR 2020

Vanaf zondag 25 oktober zie je op NPO Zapp het nieuwe NTR-jeugdprogramma 'Brainstorm': een dynamisch programma over de fascinerende werking van het brein.

Presentator/testpiloot Janouk Kelderman en hersenwetenschapper Job van den Hurk, also known as The Prof doen allerlei spectaculaire proeven en experimenten. Ontdek hoe je hersenen en geest werken. In je brein zit meer dan je denkt!

Zo zoeken Janouk en Job met behulp van een klein leger proefpersonen uit waarom er zo veel mensen zijn die bang zijn in het donker, of angst hebben voor spinnen en slangen. En testen ze wat de gevolgen zijn van niet slapen voor je reactievermogen. Ook onderzoeken ze vragen als: Wat doet koppen met je hersenen? Waarom kan heeft je brein twee ogen nodig om diepte te kunnen zien? En wat is de ideale temperatuur voor je hersenen om goed te kunnen presteren.

Met spannende of grappige testen legt 'Brainstorm' uit hoe verliefdheid werkt in je hersenen, hoe je jezelf superkrachten kan geven door je brein te foppen en hoe het kan het dat je moet gapen als een ander gaapt. En via bijzondere challenges testen ze in elke aflevering de concentratie van een BN’er. Wie kan het beste een hightech Braindrone besturen met zijn of haar hersengolven?

'Brainstorm' is geproduceerd door The Media Brothers, makers van jeugdprogramma’s als Ontdek de Ruimte met André Kuipers, De Zandtovenaar, Kinderen voor Kinderen Pakt uit en UIT-ME–KAAR.

'Brainstorm', vanaf 25 oktober elke zondag om 9.25 uur op NPO Zapp.