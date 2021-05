BNNVARA brengt nieuwe docuserie 'De Voetbaldroom: alles op het spel'

Zondag 13 juni 2021 speelt Nederland de eerste EK wedstrijd tegen OekraÔne. Een voltallige selectie zal met trots aantreden in de felbegeerde oranje tenues. Voor hen is uitgekomen waar duizenden jongens en meisjes alleen maar van dromen: Nederland vertegenwoordigen op het hoogste niveau.

Maar welk traject hebben zij afgelegd om te staan waar zij staan? Terwijl zij hun droom in vervulling zien gaan, is er een keiharde afvalrace gaande waarbij de voetbaldroom van veel kinderen lijkt te slagen, of juist onverbiddelijk hard uit elkaar spat. De nieuwe BNNVARA-docuserie 'De Voetbaldroom' volgt jonge voetbaltalenten elke stap op weg naar het heilige doel: profvoetballer worden. Trainers, ouders, scouts en zaakwaarnemers dromen met de jonge voetballers mee. Maar, hoe realistisch is die droom eigenlijk en welke prijs moeten ze ervoor betalen?

Alphense Boys

'De Voetbaldroom' volgt de jonge spelers van Alphense Boys. Stuk voor stuk dromen zij ervan om gescout te worden. De club uit Alphen aan de Rijn dient als een springplank voor jong talent om zich in de kijker te spelen van een betaalde voetbalclub. Door hen uitgenodigd worden voor een stage betekent al een stap dichter bij dat grote doel. De kans van slagen is klein, maar dat weerhoudt de jongens en hun families er niet van om er alles voor te doen en te laten om die droom te verwezenlijken. Finn (12) en zijn ouders zijn daar een goed voorbeeld van. Zijn vader switchte er zelfs voor van baan, werkt 's nachts en neemt slaaptekort voor lief om zijn zoon te ondersteunen.

Jeugdopleiding

De jongens van de Alphense Boys kijken met grote ogen naar Sparta Onder 15. Dat kan voor velen een eerste stap richting het ultieme doel zijn. Pjotr van der Marel, coördinator van de jeugdopleiding van Sparta, stippelt met en voor de jonge Spartanen een nauwgezet ontwikkelingsplan uit. Talent, hard werken, goed eten en slapen, dan ga je het redden. Maar is het wel zo simpel? Is de factor geluk niet ook eentje om rekening mee te houden? Aan het einde van het seizoen is Pjotr de man die de jonge voetballers zal moeten mededelen of zij ook volgend seizoen hun droom bij Sparta mogen vervolgen. Dit geldt ook voor Tafi (14). Hij was altijd het grootste talent maar door een blessure moet hij dit jaar vrezen voor zijn plek. Gaat het hem lukken om niet weggestuurd te worden?

Kritiek

De succesvolle profvoetballers Wout Weghorst (VfL Wolfsburg, Duitsland) en Marten de Roon (Atalanta Bergamo, Italië) spelen in de beste Europese competities en kwamen al uit voor Oranje. In 'De Voetbaldroom' laten zij zich kritisch uit over de huidige manier van opleiden, die volgens de profs ook vele slachtoffers kent. Maar ook de clubs zelf zien dat de weg naar de top vele slachtoffers maakt. Pjotr van der Marel (Sparta) erkent dat clubs daar ook niet altijd eerlijk in zijn. 'Voetbaldroom' brengt op haarscherpe wijze de slopende afvalrace van jonge voetballers in beeld. Moeten zij alles op het spel zetten?

De vierdelige serie 'Voetbaldroom' is vanaf 16 mei iedere zondag om 21.20 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.