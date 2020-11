AVROTROS zendt documentaire over 'The Dutch Giant' Olivier Richters uit

Foto: AVROTROS - © Olivier Richters 2020

In samenwerking met NH Media (regionale omroep Noord-Holland) maakt AVROTROS een documentaire over The Dutch Giant Olivier Richters.

Olivier Richters is met zijn 2 meter 18 en brede torso ongetwijfeld de meeste imposante man van Nederland. Als puber had hij zo zijn onzekerheden over zijn lichaam, maar momenteel gebruikt hij zijn lichaam als visitekaartje. Olivier heeft een grote droom: de Nederlandse Arnold Schwarzenegger worden, van bodybuilder tot bekend acteur. Met ijzeren discipline werkt hij eraan om daarin te slagen én met succes. In Hollywood is hij ondertussen een bekende naam.

Een jaar lang volgende documentairemaker Joost Lammers van NH Media Olivier in het verwezenlijken van zijn droom en samen met zijn naasten blikt hij terug op de route daarnaartoe.

Als kind is Olivier met zijn lengte al een opvallende verschijning. Hij ziet meer nadelen dan voordelen van zijn lange slungelige lijf, maar alles verandert als zijn broer hem aanspoort om te gaan trainen in de sportschool. Het blijkt de sleutel tot zijn succes en hij noemt zichzelf daarna als grootste bodybuilder ter wereld The Dutch Giant. In de documentaire geeft Olivier een unieke inkijk in zijn leven waar hij flink aan de weg aan het timmeren is om zijn nieuwe missie te verwezenlijken. Joost Lammers volgt hem op de filmset, bij spraaklessen, acteercursussen, maar ook bij zijn trainingen en het runnen van zijn eigen bedrijf in voedingsmiddelen dat gewoon doorgaat. Het is een slopende levenswijze.

Op dit moment leeft Olivier tot zijn eigen verbazing zijn Amerikaanse droom. Door zijn enorme doorzettingsvermogen slaagt hij erin zonder gerenommeerde acteeropleiding of ervaring het gesloten bastion van de internationale filmwereld te bestormen. Er wordt hem de ene na de andere rol in grote Britse en Amerikaanse films en series aangeboden. Hij doet soms meerdere audities per week. Met resultaat, want hij krijgt rollen in twee grote series en als klap op de vuurpijl speelt hij in de nieuwste superheldenfilm van Marvel 'Black Widow'. 2020 moet hét jaar van zijn grote doorbraak worden, maar dan komt de coronacrisis en die zet alles voor Olivier op z’n kop.

'Groot dromen. Olivier naar Hollywood', woensdag 4 november om 23.00 uur bij AVROTROS op NPO 3.