Vrijdag twee nieuwe releases op Amazon Prime Video

Amazon Prime Video heeft aangekondigd dat 'The Grand Tour: Seamen', de eerste van een reeks spannende avontuur-specials van 'The Grand Tour', exclusief wordt gelanceerd op 13 december 2019 in meer dan 200 landen.

Clarkson, Hammond en May beginnen aan hun volgende Prime Video-avontuur - tevens de eerste in een reeks van avontuurlijke specials - een spannende 'roadtrip' door Vietnam en Cambodja. Voor deze ene keer hebben de presentatoren de auto ingeruild voor een boot. Hun avontuurlijke reis neemt hen mee langs een van de meest iconische waterwegen ter wereld, namelijk de Mekong Delta. Fans kunnen elementen van de vorige klassieke roadtrips verwachten. Zo kiezen Clarkson, Hammond en May boten zoals ze normaal een auto uitkiezen en geven ze ieder een eigen draai aan hun boot, maar ook aan die van elkaar.

Tijdens dit avontuur over het water gebruiken de presentatoren drie verschillende soorten boten. Clarkson’s boot is een recreatie van een boot uit het Vietnamese oorlogstijdperk, het beroemde militaire schip dat te zien is in de Apocalypse Now. Bij Hammond komt zijn innerlijke Don Johnson naar boven door te kiezen voor een speedboot in Miami Vice stijl en May leeft zijn droom met een klassieke houten rivier cruiser uit het jaar 1939. Hun roadtrip omvat een reis van 800 km die begint op het gevaarlijke Tonlé Sap-meer en die zich via een reeks avonturen en calamiteiten door de Mekong Delta baant. Om het allemaal af te sluiten, vindt de climax van de serie plaats tijdens één van de gevaarlijkste en meest opwindende uitdagingen die Clarkson, Hammond en May ooit hebben doorstaan.

'The Expanse' S4

Het vierde seizoen start met een nieuw hoofdstuk voor de bemanning van de Rocinante, met een missie voor de V.N. om nieuwe werelden te ontdekken voorbij de Ring Gate. De mensheid heeft toegang gekregen tot duizenden aarde-achtige planeten die ervoor zorgen dat er spanningen ontstaan tussen de naties van de verschillende planeten. Ilus is de eerste van deze nieuwe planeten, die rijk is aan natuurlijke grondstoffen maar ook gekenmerkt wordt door ruïnes van een lang uitgestorven buitenaardse beschaving. Terwijl de Earthers, Martians en de Belters manoeuvreren om Ilus en zijn natuurlijke grondstoffen te koloniseren, zijn ze zich niet bewust van alle grotere gevaren die hun te wachten staan.

In seizoen 4 van 'The Expanse' zie je Steven Strait als James Holden, Dominique Tipper als Naomi Nagata, Wes Chatham als Amos Burton, Cas Anvar als Alex Kamal, Shohreh Aghdashloo als Chrisjen Avasarala, Frankie Adams als Bobbie Draper, Thomas Jane als Josephus Miller, Cara Gee als Camina Drummer, David Strathairn als Kales Ashford en Burn Gorman als Adolphus Murtry. 'The Expanse' is geproduceerd door Alcon Television Group en zal vanaf 13 december te zien zijn op Amazon Prime Video.