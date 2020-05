Twee nieuwigheden vanaf woensdag bij TLC

Er is veel gebeurd in de Roloffs-familie sinds ze voor het eerst op tv verschenen, zo'n 14 jaar geleden. De familie, bij wie de meeste gezinsleden achondroplasie (dwerggroei) hebben, werd groter, ging scheiden en kreeg weer nieuwe liefdes.

Nu vader Matt zijn ex-vrouw Amy deels heeft uitgekocht van haar aandeel in de grote Roloffs-farm, ziet zij geen reden om er nog te blijven wonen. Dat betekent voor haar een verandering naar een nieuw huis en een heel nieuw leven, dat helemaal op zijn kop komt te staan als haar vriend Chris haar verrast met een diamanten ring! Ondertussen hebben ook zoon Zach en zijn vrouw Tori bijzonder nieuws als ze vertellen dat ze een tweede kindje verwachten. Maar de zwangerschap wordt wel moeilijker dan die bij hun zoon Jackson. Aan de andere kant van de farm denken Matt en zijn vriendin Caryn na over hun toekomst samen, waarbij het behoud van de farm wel topprioriteit is.

'Little People, Big World', vanaf woensdag 6 mei om 20.30 uur op TLC.

'7 Little Johnstons'

Ze zijn de grootste kleine familie van Amerika: The Johnstons. Zowel vader Trent en moeder Amber als hun vijf kinderen hebben namelijk dwerggroei. In het nieuwe seizoen van '7 Little Johnstons' volgen we hun ontwikkelingen nu de kinderen steeds groter worden en inmiddels zelfs volwassen. We zien hoe Jonah zijn eerste studiejaar aan het afronden is en hoe Anna op het punt staat het ouderlijk huis te verlaten nu ze aan het einde komt van haar middelbare school. Elizabeth heeft haar eerste prom date met Brice die haar officieel vraagt om verkering. Ook Emma, die samen met Alex aan hun 8e schooljaar begint, heeft een jongen ontmoet op een kamp voor kinderen met dwerggroei. Ondertussen kampt Trent nog steeds met mysterieuze gezondheidsklachten. Ondanks alle hectiek in hun drukke leven, weten ze altijd tijd te maken voor veel liefde, lol en levensvreugde in hun gezin. Zo halen Trent en Amber in de eerste aflevering herinneringen op aan hoe ze elkaar ontmoet hebben, wat het gele gezin inspireert tot het nabootsen van de film Greace in een heuse familievideo inclusief kostuums, zang en dans!

'7 Little Johnstons', vanaf woensdag 6 mei om 22.30 uur op TLC.